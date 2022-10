O prefeito de Niterói, Axel Grael, vistoriou as obras. - Divulgação Ascom PMN - Foto: Bruno Eduardo Alves

Publicado 17/10/2022 10:00

Os moradores do Morro Boa Esperança, na Região Oceânica de Niterói, seguem com a esperança de dias melhores. Isso aconteceu depois do andamento das obras de contenção de encostas que acontecem. O local depois que um grande deslizamento, há alguns anos, causou a morte de 15 pessoas e deixou várias outras desabrigadas.

Ao caminhar pela comunidade para vistoriar as obras, o prefeito de Niterói, Axel Grael, lembrou que a Prefeitura vem investindo maciçamente em obras de contenção de encostas em todo o município para evitar outras tragédias.

“Há alguns anos nós tivemos aqui um evento que nos entristeceu muito. Essa contenção foi feita onde houve um deslizamento causado por um problema geológico da região. Estamos fazendo com que essa comunidade esteja definitivamente protegida de chuvas fortes. Niterói já investiu mais de R$ 400 milhões em obras de contenção de encostas e agora já anunciamos mais R$ 300 milhões em investimentos de contenção de encostas e drenagem para proteger as comunidades. É o maior projeto de contenção de encostas, de resiliência urbana do Brasil hoje em execução”, afirmou Grael.

A presidente da Associação de Moradores do Boa Esperança, Cremilda Santos, lembra que, além das intervenções de contenção de encostas e urbanização, a comunidade ganhou um campo de futebol e deve ganhar uma horta comunitária.

“Essas obras de contenção estão deixando a comunidade totalmente segura e são motivo de orgulho para nós. Estamos muito felizes de ver esse espaço, que era de dor, preenchido com esse projeto que tem mudado a vida das crianças na comunidade, porque elas ganharam um espaço seguro de lazer”, contou.

O presidente da Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa), Paulo Cesar Carrera, lembra que, após o acidente geológico, foi feito um mapeamento em toda a comunidade Boa Esperança.

“Detectamos nove pontos de área de risco no mapeamento e já concluímos três pontos. Nesta segunda etapa, vamos fazer seis pontos de contenção de encostas que estão no Plano Niterói 450 anos. Junto com mais 87 pontos, temos um total de 93 pontos de contenção de encostas no município, somando R$ 300 milhões de investimentos para os próximos três anos”, detalhou Carrera.

Para o secretário de Participação Social, Anderson Pipico, a realidade na comunidade está sendo mudada com todas as ações que têm sido feitas na área.

“As obras de contenção têm a função fundamental de salvar vidas. Essa obra e outras que estão sendo feitas na cidade vão evitar que outras tragédias, como a que aconteceu aqui, não aconteçam mais. Isso mostra o compromisso da Prefeitura com as comunidades”, disse.

As obras em comunidades são uma das prioridades da Prefeitura. Elas fazem parte do Plano Niterói 450, que prevê R$ 2 bilhões em investimentos na cidade entre 2022 e 2024. O objetivo é ampliar e qualificar os serviços prestados à população niteroiense, marcando os 450 anos de fundação da cidade, comemorados em 2023. A expectativa é que o município tenha o maior volume de obras de sua história, com investimentos divididos em seis eixos: Saúde, Educação, Centro, Zona Norte, Sustentabilidade e Clima e Resiliência.

Intervenções

A intervenção na Comunidade do Boa Esperança, em Piratininga, já aconteceu em três pontos e agora acontece em seis pontos diferentes:

Ponto 4 - Está sendo executada a limpeza e barreira dinâmica;

Ponto 5 - Limpeza, escavação manual, retirada de material para bota fora e execução de chumbadores;

Ponto 6 - Execução de cortina atirantada, retirada de material e execução de tirantes;

Ponto 7 - Execução de viga de coroamento, colocação de tela, preparo de terreno para execução de concreto projetado;

Ponto 8 - Execução de cortina atirantada, concreto armado e chumbadores;

Ponto 9 - Retirada de material, execução de chumbadores e de viga de coroamento.