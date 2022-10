O evento tem o tema: "Bicentenário da Independência: 200 anos de Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil". - Reprodução

Publicado 17/10/2022 08:45 | Atualizado 17/10/2022 08:45

A Prefeitura de Niterói terá intensa participação na 19ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia que ocorrerá essa semana, entre os dias 17 e 21/10 na Universidade Federal Fluminense (UFF). O evento deste ano tem como tema: “Bicentenário da Independência: 200 anos de Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil”. Como parte do Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados (PDPA), parceria entre a administração pública, a UFF e a Fundação Euclides da Cunha (FEC), haverá palestras dos Projetos Niterói Jovem Ecosocial, da Secretaria de Planejamento, Modernização da Gestão e Controle de Niterói (Seplag) e da Secretaria Municipal do Clima (Seclima).



As atividades envolvendo a prefeitura começam na terça-feira (18) com uma palestra sobre cerveja artesanal, que tem relação com os projetos de desenvolvimento e fortalecimento da cadeia produtiva do Niterói Cervejeiro, onde serão abordadas práticas envolvidas na produção na produção de cerveja, na perspectiva do gestor de projetos.



Já na terça-feira (19), haverá uma apresentação e debate promovidos pelo Projeto Niterói Jovem Ecosocial, que está presente em 11 favelas da cidade em parceria com o Instituto Moleque Mateiro. Serão apresentadas técnicas e métodos de trabalho, produtos (viveiro de mudas, hortas comunitárias, mapeamentos participativos, cartilhas de plantas medicinais), experiências e percepções críticas desenvolvidas por graduandos, mestrandos e jovens moradores das favelas integrantes do Projeto, sob a coordenação acadêmica das professoras Ana Claudia Giordani, Flávia Martins e Rita Montezuma (GGE/UFF).



Na quinta-feira (20), administradores públicos falarão sobre “Experiências de Estágio na Prefeitura”. Estarão presentes Luiz Vieira, secretário Municipal de Administração (SMA), Marília Ortiz, secretária Municipal de Fazenda (SMF), Ellen Benedetti, secretária de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão de Niterói (SEPLAG), bem como Marcelo Bandeira, do Programa de estágio da Subsecretaria de Orçamento da SEPLAG e Beatriz Christovão, do Programa de Estágio SMF.



No mesmo dia, no Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos (IAC) na Universidade Federal Fluminense (UFF) haverá duas palestras. A primeira sobre “Sistema de Premiação Por Desempenho e a Integração dos Órgãos de Segurança Pública no Município de Niterói”, na parte da tarde, e à noite, outro evento que discutirá os “Sistemas de Premiação por Desempenho e Análise Criminal no município”. Com a participação de Daniel Misse (UFF), Klarissa Platero (UFF), do secretário municipal de Ordem Pública (SEOP), Paulo Henrique de Moraes, da coordenadora do Pacto Niterói Contra a Violência, Graça Raphael, e Luciano Avelar, chefe do Observatório de Segurança Pública de Niterói.



No último dia do evento, sexta-feira (21) a programação envolvendo a prefeitura de Niterói vai abordar as “Oportunidades de Desenvolvimento Profissional e a Prática na Administração Pública municipal de Niterói” com participação de Elissa Rasma, subsecretária de Planejamento, Severine Macedo, subsecretária de Avaliação de Políticas Públicas e Gestão da Informação (Seplag), Yanca Borges, do Núcleo de Gestão Estratégica (NGE), Isabela de Jesus da Silva, especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG), Daniel Gaspar, analista de Políticas Públicas e Gestão Governamental (APPGG) e diretor de Atendimento ao Cidadão, Elias Gaas, gerente do Projeto Niterói Cidadã e Luiz Otávio, analista de Gestão Pública.



No mesmo dia, haverá a palestra “Potencialidades Habitacionais de Interesse Social em Vazios urbanos no Centro de Niterói”, vinculada ao Projeto PDPA - O Centro que queremos: Proposta de implementação do Observatório do Centro de Niterói (Observa - Centro), que, segundo organizadores do evento, pretende fazer “um diagnóstico daquela região da cidade como território popular na perspectiva da cidade inclusiva, justiça socioterritorial e direito à cidade”.

Mais informações sobre a programação, horário e locais bem como inscrições devem ser adquiridas via site: http://www.agendaacademica.uff.br/.