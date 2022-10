Vitor Junior destaca, ainda, que para sua atuação na Alerj vai lutar pela retomada da indústria naval. - Divulgação

Publicado 14/10/2022 07:32

Vereador de Niterói por três mandatos, o deputado estadual eleito Vitor Junior (PDT) garante que será o representante da cidade na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). Entre suas prioridades estão a continuidade do serviço de barcas, uma vez que a concessão da CCR termina em fevereiro de 2023, e a retomada do programa Niterói Presente, que teve o convênio rompido pelo Governo do Estado.

Eleito com 43.958 votos, Vitor Junior enfatiza que seu trabalho terá como foco fiscalizar as políticas públicas estaduais e propor soluções para a melhoria da qualidade de vida da população, lutando principalmente pela geração de empregos, educação em tempo integral e eficiência da saúde pública.

“Serei também o deputado estadual de Niterói na Alerj. Vou acompanhar muito de perto a questão das barcas, que é indispensável no dia-a-dia do niteroiense e dos moradores de São Gonçalo e demais municípios da região. É um serviço fundamental para a população e que pode entrar em colapso, caso o Estado não enfrente a situação com a celeridade e seriedade que merece. Também, já de imediato, vou lutar pela retomada do Niterói Presente, programa de segurança que teve o convênio rompido pelo Governo do Estado”, destaca o pedetista.

Vitor Junior destaca, ainda, que para sua atuação na Alerj vai lutar pela retomada da indústria naval, por mais incentivo para os produtores rurais, bem como políticas públicas que fortaleçam micros e pequenas empresas, além de fomentar o turismo e a pesca no Estado.

“A partir da minha trajetória e experiência como gestor público municipal, tenho certeza de que este é o momento de me dedicar ao Estado. Quero trabalhar para colocar o Estado novamente no caminho do desenvolvimento, priorizar a retomada da economia e reverter o avanço da pobreza. Este é o meu foco e o meu compromisso com a população, criando oportunidades e garantindo dignidade para todos”, diz o parlamentar.

Sobre Vitor Junior

Vitor Junior se destacou como um dos gestores mais atuantes ao lado de Rodrigo Neves, que tirou Niterói de uma grave crise e transformou a cidade em referência para todo o Estado e o País. Nasceu em Campos dos Goytacazes, cidade com a qual mantém forte vínculo afetivo. Mudou-se para Niterói com a família quando tinha apenas dois anos. Na cidade, foi vereador por três mandatos, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, de Obras, Executivo e de Governo, além de presidente da Companhia de Limpeza Urbana (Clin). Vitor Junior tem 45 anos, é casado e pai de três filhos.