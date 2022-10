O prefeito de Niterói, Axel Grael, ao lado da artista plástica Samantha Quintans, celebrou a ocasião. - Divulgação PMN - Foto: Bruno Eduardo Alves

Publicado 14/10/2022 06:25

A quinta edição da mostra do Corredor das Artes, na Prefeitura de Niterói, foi inaugurada nesta quinta-feira (13). Dessa vez, o projeto foi desenvolvido pela artista plástica Samantha Quintans e tem várias temáticas: ‘Fruta Boa’, ‘Céu’ e ‘Tábuas que Não São da Lei’, entre outras.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, celebrou a ocasião escolhendo seus quadros preferidos:

"Gosto de arte abstrata, arte contemporânea e esses dois quadros transmitem muita intensidade. Vermelho e laranja. Aqui neste corredor não tinha nada, era um lugar árido. Então decidimos dar vida e energia a esse espaço", disse Axel.

A artista plástica falou sobre o seu trabalho: “Me inspiro muito no corpo feminino como nutrição, algo que não erotiza. Gosto muito de cores mais quentes e intensas como o vermelho e o laranja. Trouxe, por exemplo, uma colagem de olhos. São olhares patriotas. O olhar do povo. Diversos olhares, variados pontos de vista”, disse Samantha.

O Corredor das Artes foi desenvolvido em 2021 pela equipe do Cerimonial da Prefeitura, que quis gerar uma dinâmica diferenciada na sala de espera do gabinete do prefeito Axel Grael e dos secretários, tendo como objetivo ambientar o espaço levando arte e leveza.

A primeira exposição foi elaborada com fotos do conceituado fotógrafo Renato Moreth, referência na cidade. A ideia inicial era que todas as mostras que passassem pelo Corredor das Artes seguissem posteriormente para equipamentos da prefeitura para que fossem vistas pela população niteroiense.

De acordo com Haroldo Enéas, Chefe do Cerimonial da cidade de Niterói, a arte deve estar sempre presente em tudo: "Muitas pessoas sempre ficavam esperando nesse corredor. Era branco. Estático. Queríamos trazer uma janela para a alma. Um momento de apreciação. A arte nos proporciona isso", definiu Enéas.