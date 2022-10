O tradicional Bloquinho do Campo vai voltar para animar a criançada. - Divulgação

Publicado 11/10/2022 09:41 | Atualizado 11/10/2022 10:14

Em Niterói, a semana do Dia das Crianças vai ter um gostinho especial. Além do Carnaval fora de época, haverá muitas atividades nos Shoppings da cidade. O tradicional Bloquinho do Campo está de volta e vai acontecer nos dias 12, 15 e 16 de outubro, no Campo de São Bento, em Icaraí, Zona Sul da cidade, (entrada pelo portão da Rua Lopes Trovão), das 9 às 16 horas, com entrada gratuita.



Este ano, o Bloquinho do Campo trouxe grandes novidades: o carnaval fora de época e mais dias de folia.



Os organizadores explicaram, que, por causa da pandemia, a edição não pôde ser realizada em fevereiro, como nos anos anteriores, antecedendo o carnaval. Em 2022, a data para dar o pontapé não poderia ter sido melhor: o Dia das Crianças.



"A criançada já pode separar a fantasia, os confetes e as serpentinas para pular e brincar muito. E não é só isso. Serão três dias de muita folia e alegria para as crianças e toda a família. O Bloquinho do Campo acontece nos próximos dias 12 (quarta-feira), 15 (sábado) e 16 (domingo)", afirma a produção no texto.



A programação tem marchinhas infantis, contação de histórias e bailinho com o Lekolé, teatro infantil com a Companhia Jukah, brinquedos, recreação com o Tio Biruta, pintura facial, barracas de comidas e bebidas e muito mais. O evento tem apoio da Prefeitura de Niterói, através da Secretaria de Conservação e Serviços.

Shopping prepara programação especial

A criançada vai se dar bem no seu Dia. Nesta quarta-feita (12/10) também haverá uma programação especial em um shopping de Itaipu, na localizado na Região Oceânica de Niterói. O empreendimento preparou, entre às 16h e 18h, atividades uma programação especial para as crianças, que contará com diversas atividades lúdicas com personagens heróis e princesas interagindo com os pequenos distribuindo tatuagens infantis temáticas; Oficina de Slime; Maquiagem facial artística e Bola Mania.



Além das brincadeiras, a Praça de Eventos conta com o Jump da Mega Astral, uma opção divertida para pais e filhos curtirem juntos momentos de animação e descontração, proporcionando bastante adrenalina, piruetas, saltos e muito sobe e desce.

Espaço Crescer também tem ação gratuita e inclusiva para crianças com TEA



O Espaço Crescer em parceria com um Shopping do Centro de Niterói também vai receber nesta quarta (12/10), crianças com Transtorno Espectro Autista (TEA) e os pais para uma tarde de diversão no seu espaço de games, neste Dia das Crianças. A novidade ainda é que a atração infantil que já está em funcionamento na Praça de eventos do local, terá uma dinâmica diferenciada e especial e contará até com o buffet exclusivo de uma cozinha sensorial pensada para atender a este público alvo.

"Foram selecionadas 30 crianças do Projeto Integra Solidário e pacientes da clínica, com passaporte gratuito. Pensando em incluir, o Espaço Crescer, referência na cidade pelo acompanhamento de crianças com TEA, e deficiências intelectual e múltiplas está somando forças em prol da causa. Além das brincadeiras, as crianças e os pais estarão assistidas por uma equipe multidisciplinar completa", informou o Espaço Crescer no texto.

“Vamos mostrar que é possível sim termos crianças com características diferentes se divertindo juntas num mesmo espaço com o máximo de aproveitamento, ainda que se tenham limitações. Preparamos surpresas que farão este dia ser especial para cada uma delas, incluindo um piquenique”, garante Wanessa Berba, psicóloga diretora do Espaço, responsável pelo buffet para 40 crianças, com o acompanhamento de um terapeuta ocupacional responsável por fazer as adequações sensoriais de cada participante.



A atração vai contar ainda com cama elástica, painel temático para fotos, personagens em 3D, piscina de bolinhas com escorrega e cabines de jogos de vídeo game e foi inspirada no Authentic Games, canal de sucesso no Youtube produzido por Marco Túlio. A classificação etária é a partir de 3 anos; crianças com até 4 anos devem estar acompanhadas pelo responsável, que tem direito a entrada gratuita, exclusivamente das 14h às 15h.