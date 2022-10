A novidade, administrada pela Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), já está disponível. - Divulgação

Publicado 11/10/2022 08:41

Os contribuintes da cidade de Niterói podem quitar suas cotas mensais do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) através do Pix, pagamento eletrônico instantâneo. A novidade, administrada pela Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), já está disponível. Para efetuar o pagamento via PIX, o contribuinte deverá acessar a segunda via do imposto no Portal de Serviços da Prefeitura no link (https://servicos.niteroi.rj.gov.br).

De acordo com a secretária municipal de Fazenda, Marília Ortiz, o objetivo é ampliar e democratizar as opções de modalidade de pagamento de tributos e demais receitas em Niterói por meio de novas instituições financeiras, não mais somente aquelas conveniadas à SMF.

“É um meio seguro, dinâmico e funcional. Essa modalidade vem para somar com os demais meios de pagamento, como o código de barras e o débito automático em conta”, explicou Marília Ortiz.

De acordo com a SMF, o Banco Itaú ganhou a licitação para operacionalizar a modalidade de pagamento. Para o próximo ano, o pagamento via PIX será estendido para outros tributos como o ISS e o ITBI. A Secretaria lembra que o pagamento via PIX está disponível apenas para o IPTU 2022 e 2023. Os débitos que estão em cobrança administrativa ou em dívida ativa não estão incluídos nessa modalidade de pagamento.

Cartão de crédito - Outra modalidade de pagamento está em estudo pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Fazenda. A utilização do cartão de crédito para quitar os tributos está prevista para entrar em vigor no próximo ano.

“Com essa modalidade será possível realizar o pagamento de tributos à vista ou parcelado. Como exemplo, temos a situação em que o contribuinte poderá pagar a cota única do IPTU, parcelando o tributo em 12 vezes direto com a empresa que lhe oferecer a melhor taxa de juros”, afirmou o coordenador de arrecadação da SMF, Haroldo Almeida Filho.