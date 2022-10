Mariah Araujo, consultora de relacionamento com o cidadão da Prefeitura de Niterói, falou sobre a utilização do Colab. - Fotos: Divulgação

Publicado 10/10/2022 10:04

A experiência da Prefeitura de Niterói no relacionamento com o cidadão através da plataforma Colab foi destaque no painel sobre Cidades Participativas e Engajadas no evento Connected Smart Cities, em São Paulo.



Mariah Araujo, consultora de relacionamento com o cidadão, falou sobre a utilização do Colab como canal e sistema que organiza e complementa as diferentes formas de comunicação digital com o niteroiense há oito anos; sobre o perfil “Mariah Seconser”; e as redes oficiais da Prefeitura.



Também foram abordadas as frentes de trabalho com o Colab: como a realização de consultas públicas – Niterói é a cidade que mais realiza consultas pela plataforma, o agendamento da vacinação contra a Covid-19 e os lançamentos futuros, como o agendamento para recadastramento no CRAS e um aplicativo de campo.



“O destaque dado para nossa estratégia de relacionamento com o cidadão via canais digitais num evento importante como esse, aumenta o protagonismo de Niterói na busca por ser uma cidade inteligente e conectada”, ressalta Mariah.

“A prioridade dada para a comunicação digital e um relacionamento constante e direto com os cidadãos nesses quase dez anos estão dando ótimos resultados e temos a certeza que todo o empenho em estabelecer esses canais e criar integrações entre diferentes áreas são o caminho certo. A nossa parceria com o Colab é apontada como a experiência mais robusta de governo digital e gestão colaborativa na região e uma das mais eficientes do país e isso é um orgulho para a gente”, afirmou a consultora.



A mesa sobre engajamento cidadão foi mediada pelo Colab e teve a participação da secretária de Comunicação de Tocantins, Ivonete Motta, e do diretor executivo da Ludium, Carlos Augusto Santos.