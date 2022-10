Os frequentadores do Restaurante Cidadão Jorge Amado puderam se deliciar com o novo cardápio. - Divulgação Ascom PMN - Foto: Bruno Eduardo Alves

Os frequentadores do Restaurante Cidadão Jorge Amado puderam se deliciar com o novo cardápio.Divulgação Ascom PMN - Foto: Bruno Eduardo Alves

Publicado 10/10/2022 10:19

Os frequentadores do Restaurante Cidadão Jorge Amado se deliciaram na última quinta-feira (6) com mais uma edição do Chef Popular, que convida nomes da gastronomia para o desafio de preparar um prato diferente com os ingredientes que fazem parte da rotina do restaurante. A edição da semana trouxe o chef carioca Alexandre Gazé Filho, proprietário do restaurante Casa da Vila, em São Gonçalo.

“Minha mãe cozinhava e eu já gostava de ajudar. Sou jornalista e professor, mas queria um novo rumo na vida. Fiz cursos na faculdade onde dava aula e me redescobri. Passei a trabalhar com gastronomia e também a dar aulas nessa área. Participar do Chef Popular é um desafio. Já preparei cardápios para grandes festas com 200, 300 pessoas, mas nunca para mais de mil. Precisei da ajuda de todos aqui para dar conta.”

Bisneto de libanês, Gazé tem grande influência dos temperos em cozinha, marcada pela fusão de estilos culinários, temperos e sabores. É empreendedor da área e está em seu 4° restaurante. O chef trabalha com charcutaria e defumados, e para o cardápio do dia, fez um guizado de carne de porco, acompanhado de farofa de cebola roxa.

“A expectativa é ver uma boa saída do prato. Olhar as pessoas comendo e ver que estão gostando”, concluiu o Alexandre.

Diariamente, são quase 2 mil refeições servidas aos moradores de Niterói e cidades do entorno como São Gonçalo e a capital Rio de Janeiro.

Sobre o Restaurante – O Restaurante Cidadão Jorge Amado, localizado no Centro de Niterói, foi municipalizado em 2017 e já serviu mais de 2,72 milhões de refeições desde sua municipalização. Só em 2022, foram 306 mil refeições, entre almoço e café-da-manhã. O equipamento é uma opção econômica para a população da cidade e de outros municípios que vem garantir uma alimentação balanceada.

Lá, é possível ter uma boa alimentação pelo valor de R$ 2 no almoço e o desjejum por R$ 0,50. O restaurante funciona de segunda a sexta-feira, de 6h às 9h, para o café da manhã e, de 10h às 15h, para o almoço.