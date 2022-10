Chico Chico está na programação. Em outras edições esteve acompanhado por Fran Gil. - Divulgação - Foto: Marina Zabenzi

Chico Chico está na programação. Em outras edições esteve acompanhado por Fran Gil. Divulgação - Foto: Marina Zabenzi

Publicado 13/10/2022 08:45

A Sala Nelson Pereira dos Santos, localizada no Centro Petrobras de Cinema, em São Domingos, Zona Sul de Niterói, vai receber, pela primeira vez no local, neste fim de semana entre sexta (14) até domingo (16), o Festival SiAcalme. Com entrada franca, o evento, realizado pela Prefeitura de Niterói através da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), promete uma programação com muita música, bate-papo e outras atividades como mesa de debates, teatro e oficinas, com artistas locais e de todo o país.

De acordo com os organizadores a expectativa é de atrair cerca de mil pessoas por dia. "O Festival acontecerá pela primeira vez presencialmente, já que nas outras edições foi de forma remota e em outro estado", informou os responsáveis em nota.

O SiAcalme, durante os três dias, visa promover e celebrar a música nacional, através de shows de alta qualidade, com eventos acontecendo das 10h às 23h. Os organizadores avisam que, para retirada gratuita dos ingressos, os interessados devem consultar a página: @niteroipref.



Confirma a programação na íntegra:

14/10 – Sexta-feira

10h – Bate-papo de abertura sobre gestão de carreira, com Anita Carvalho e Emilly Krüger

11h – Tarot

12 – Concerto ao meio dia com Mandalla

14h – Dossel

15h – Bate-papo “A Independência cai no Samba”, com Vinicius Natal e Pedro Mendes

16h – Joca

18h – Victor Seixas

19h – Alulu

20h30min – Valuá

22h – Ana frango elétrico



15/10 – Sábado

10h – Yoga com Val Martins

11h – Bate-papo “Os Povos Indígenas e a independência do Brasil”, com Suelen Júlio e Pedro Mendes

12h – Concerto ao meio dia com Pedro Franco

14h – Julie Wein

15h – Bate-papo sobre “O Universo Feminino na perspectiva do corpo e da autoimagem”, com Carla Tavares, Tiene Deccache e Carla Fellows

16h – Manda

18h – Natascha Falcão

19h – Ceiça Moreno

20h30min – Mãe Ana + João Bernardo + Mateus Aleluia Filho

22h – Bem Gil e Moreno Veloso



16/10 – Domingo

10h – Bate-papo “Escravidão e a Independência do Brasil”, com Suelen Lima e Pedro Mendes

11h – Bate-papo sobre arte e saúde mental com Bel Kutner, Vitor PorDeus e Nando Rodrigues

12h – Concerto ao meio dia com Renata Neves e Lourenço Vasconcellos

14h – Léo Quintella

15h – Bate-papo “A Liberdade de ser ridícula: o que uma palhaça pode mover no mundo virtual?”, com a Palhaça Fran (Rafa Azevedo) e Ingra da Rosa

16h – Bernardo Avelino

17h – Sávio

18h – Mariana Volker

19h – Juliana Linhares

20h30min – Chico Chico

22h – Fernanda Takai.