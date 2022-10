Entre os policiais, o esposo, um homem de nacionalidade colombiana, agradeceu o resgate. - Reprodução

Publicado 13/10/2022 07:39 | Atualizado 13/10/2022 08:03

Os policiais do Segurança Presente em Niterói, na noite da última quarta-feira (11/10), resgataram uma mulher que foi sequestrada no Centro de Niterói e os suspeitos queriam R$10.000,00 para soltá-la.

A equipe foi solicitada pelo seu esposo, um homem de nacionalidade colombiana, que disse aos policiais que sua esposa havia sido sequestrada e que a última vez que tinha falado com ela foi por volta de 16h, enquanto ela estava no Centro de Niterói. Os suspeitos começaram a falar com seu marido pelo celular dela e pediram a quantia de R$10.000,00 para soltar a mulher que estava amarrada.Os agentes orientaram o homem enquanto falava com os sequestradores e os suspeitos disseram que deixariam a vítima no Terminal Rodoviário, no Centro de Niterói. A equipe realizou um cerco em volta da Rodoviária e orientou o esposo sobre o que ele deveria fazer. A mulher foi encontrada desorientada na Rodoviária e os dois foram levados pelos policiais para a 76ªDP, pois a vítima não precisou de atendimento médico.