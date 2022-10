O espetáculo A Rainha tem a concepção e atuação da Atriz Andrea Jabor. - Divulgação Departamento de Imprensa SMC/FAN - Foto: Fábio Caffé

O espetáculo A Rainha tem a concepção e atuação da Atriz Andrea Jabor.Divulgação Departamento de Imprensa SMC/FAN - Foto: Fábio Caffé

Publicado 14/10/2022 06:46 | Atualizado 14/10/2022 06:49

O Theatro Municipal de Niterói vai receber, nas tardes de sábado (15) e domingo (16), o espetáculo: “A Rainha - Experiências Extraordinárias para a Primeira Infância”. O trabalho, patrocinado pela Petrobras, inova ao ser uma apresentação teatral concebida para crianças de até 6 anos de idade, que funde as linguagens da dança, do teatro e da música, convidando esse público de pequeninos a adentrarem o mundo onírico, mágico e efêmero das fábulas e contos maravilhosos.



"O projeto é uma das iniciativas selecionadas na chamada Petrobras Cultural para Crianças na categoria Artes Cênicas, que contempla projetos de artes cênicas voltadas para a primeira infância, abrangendo capitais e cidades menores. Com concepção, criação e interpretação de Andrea Jabor, e co-direção, figurinos e ambientação cênica de Flavio Souza, o espetáculo, que já passou pelo Rio de Janeiro e Fortaleza, Brasília, Ceilândia, Gama e Pirenópolis, chega agora a Niterói para encerrar sua itinerância", afirma a Secretaria Municipal das Culturas no texto.

No espetáculo, dialogando com o universo da criança que demonstra afeto e empatia pelo mundo e pelo outro desde muito cedo, A Rainha, vestida com grandes saias infláveis e flutuantes de onde as coisas surgem e somem, se transforma o tempo todo e convida as crianças a interagirem interagem com ela através do movimento, do toque, da escuta, da sensibilidade e do olhar. No palco, A Rainha bailarina divide a cena com músicas, figurinos, teatro de sombras, luzes e objetos que evocam, com graciosidade, as características de uma Rainha, fazendo uma celebração da natureza pela dança e pelo brincar, através da relação com o outro, com as flores, os cheiros, as cores a experiência tátil e sensível do mundo.

A Rainha no imaginário da criança

As Rainhas permeiam nosso imaginário desde cedo. As fábulas, os contos maravilhosos e muitas histórias infantis estão repletas de Rainhas, boas e más. A Rainha neste espetáculo representa o arquétipo da grande mãe, da mãe natureza, que encanta, domina, cuida, é bela, orienta, acolhe, é forte, mas muito frágil ao mesmo tempo.

A Rainha é como uma criança. Acredita nas coisas com o coração, quer reinar, criar e conquistar o mundo e as coisas. Descobre que ao brincar pode inventar mundos. Que tudo pode se transformar para criar aquilo que deseja ou imagina. É um mundo maravilhoso e espetacular cheio de possibilidades.

O Theatro Municipal de Niterói, fica localizado na Rua Quinze de Novembro, 35, no Centro. O espetáculo tem classificação livre, duração de 45 minutos e o ingresso custa: R$ 20 (inteira) e R$10 (meia). Maiores informações pelo telefone: Telefone: 3628-6908.