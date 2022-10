O palestrante Bruno Rodrigues quer dar vez e voz aos PCDs. - Divulgação

Publicado 14/10/2022 08:19 | Atualizado 14/10/2022 08:20

O trabalho de Movimento Progressista da Pessoa com Deficiência no Rio de Janeiro (PCD/RJ) ganhou um importante aliado através das ações do advogado Bruno Rodrigues, que tem mobilidade reduzida, usa muletas para se locomover e através de sua experiência própria vai realizar, no sábado (22/10), às 11h, uma palestra no Caden, na Rua Galvão, 148 sala 201, no Barreto, Zona Norte de Niterói.

Segundo ele, as pessoas PCD's seguem em constante luta para estarem inserida na sociedade. "Por isso, o evento tem o objetivo de conscientizar e fortalecer as pautas das pessoas com deficiência junto ao poder público, de modo a construir pontes efetivas de visibilidade, inclusão, representatividade e protagonismo na sociedade", afirma Bruno Rodrigues.

De acordo com ele, a palestra vai abordar momentos da sua vida e de como superou e tem que superar os obstáculos enquanto pessoa com deficiência. "Na ocasião, vou buscar fazer uma palestra motivacional para incentivar e fortalecer este público. Estou como coordenador do movimento e vou falar mais a respeito do assunto, que é abrangente e altamente oportuno para dar vez e voz aos PCDs", ressalta o advogado.

Bruno Rodrigues disse que existem diversas deficiências não só físicas como síndromes e é preciso lutar por isso. "Não adianta nada lembrar em datas específicas as reflexões e lutas das pessoas com deficiências se no dia a dia isso não acontece. Então, quero mudar essa forma de pensar e nos inserir na sociedade. Somos 14 milhões de pessoas com deficiência e queremos respeito aos nossos direitos", conclui o palestrante.