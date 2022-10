Rodrigo Neves (PDT) e Marcelo Freixo (PSB) se uniram em prol da candidatura do ex-presidente Lula. - Divulgação

Rodrigo Neves (PDT) e Marcelo Freixo (PSB) se uniram em prol da candidatura do ex-presidente Lula.Divulgação

Publicado 17/10/2022 07:57

O evento Lularte, em apoio à candidatura do ex-presidente Lula à presidência da república nesta eleições, reuniu na manhã deste domingo, em Niterói, os candidatos ao governo do estado no primeiro turno das eleições Rodrigo Neves (PDT) e Marcelo Freixo (PSB). A caminhada foi organizada por Neves, que convidou Freixo e outros representantes de partidos progressistas a participar.

Na próxima quinta-feira, dia 20, Neves e Freixo receberão Lula pessoalmente para um evento de campanha em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro.



O encontro aconteceu na orla de Icaraí, Zona Sul niteroiense, e teve a participação de cinco mil pessoas. Grupos artísticos da cidade participaram da mobilização, que levou música, dança e performances teatrais e circenses às ruas da cidade onde Lula recebeu mais votos do que Bolsonaro no primeiro turno da corrida eleitoral.



Neves ressaltou a importância da união de forças para eleger Lula. “No primeiro turno Lula ganhou as eleições em Niterói, e vamos ampliar a vitória do Lula no segundo turno, com esta ampla unidade das forças progressistas, democráticas e nacionalistas. Bolsonaro vendeu as empresas brasileiras para o estrangeiro a preço de banana e se diz patriota, mas é patriota da boca para fora, patriotas de verdade somos nós. Bolsonaro não para de atacar a democracia. E por tudo isso estamos aqui hoje: vamos fazer esta caminhada da unidade e da vitória junto com o povo da cidade de Niterói”, discursou o ex-prefeito de Niterói.



Durante a caminhada, Marcelo Freixo falou sobre a construção da frente ampla para governar o Brasil a partir de 2023. “A gente não pode sair da rua. Agora é momento de unidade, construção, diálogo, de fazer política com afeto, de dar vitória a Lula no dia 30 para depois construir muitos anos de um governo de frente ampla para garantir a democracia em nosso país. Parabéns, Rodrigo, bom te encontrar aqui! Parabéns, Niterói, pela vitória de Lula no primeiro turno! Nós vamos ganhar esta eleição!”, afirmou o deputado federal.