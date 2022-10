Os atores ressaltam a quarta edição do CineClube. - Divulgação

Os atores ressaltam a quarta edição do CineClube. Divulgação

Publicado 17/10/2022 09:47

No mês das crianças, o CineClube Zezé Motta vai presentear os pequenos com a exibição de duas animações brasileiras. Nesta terça-feira (18/10), a partir das 15h, o público poderá assistir, gratuitamente, os curtas "Tainá e a Chuva" e "Meu nome é Maalum". O evento será realizado na Biblioteca Parque Estadual, Centro, e a lotação será limitada por ordem de chegada.

"O nosso Cineclube Zezé Motta é um espaço democrático, educativo e representativo. Por isso, vamos aproveitar este mês para realizar um encontro voltado para as crianças. Importante destacar que sempre buscamos exibir produções nacionais, como forma de incentivar a cadeia produtiva", ressalta a Secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, Danielle Barros.

A sessão contará com a presença dos criadores de "Meu nome é Maalum", o cineasta Eduardo Lurnel e da também cineasta e contadora de histórias Magna Domingues, que fará uma atividade especial após as exibições.

"Estamos chegando à nossa quarta edição do CineClube e, mais uma vez, trazendo temas atuais para serem abordados no nosso encontro. Com o filme 'Tainá', vamos buscar debater sobre a cultura dos povos indígenas e a preservação da nossa Floresta Amazônica. Já com 'Maalum', vamos falar sobre o racismo existente ainda nos dias de hoje", explica Raphael Moreira, superintendente de Audiovisual da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro.

A classificação para os dois filmes é livre. Outras informações através do e-mail sup.audiovisual@cultura.rj.gov.br.

Sinopse

Tainá e a Chuva

A menina indígena Tainá, o urubu-rei Pepe, o macaco Catu e a ouricinha Suri são os Guardiões da Amazônia. Mas hoje está chovendo e os animais estão todos recolhidos. Inclusive eles, que estão abrigados embaixo de uma grande folha. Um a um, os Guardiões contam suas histórias sobre a chuva. Para Catu, a chuva é poderosíssima porque pode transformar simples macaquinhos em super-heróis! Para Tainá, a origem da chuva remete a uma antiga lenda indígena.

Meu nome é Maalum

Maalum é uma menina negra brasileira que nasce e cresce em um lar rodeado de amor e de referências afrocentradas. Logo que Maalum sai do seio de sua casa, ela se depara com os desafios impostos pelos discursos e práticas de uma sociedade racista. Assim que ela chega na escola, todos riem do seu nome. Ela não entende o porquê e com ajuda da sua família, Maalum vai descobrir o significado, e a tristeza se transforma em orgulho através da sua ancestralidade.