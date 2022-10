Os usuários que já são beneficiários de programas sociais, em sua maioria, têm até dezembro para atualizarem seus cadastros e não correrem o risco de perder os auxílios. - Reprodução Google Street View

Os usuários que já são beneficiários de programas sociais, em sua maioria, têm até dezembro para atualizarem seus cadastros e não correrem o risco de perder os auxílios.Reprodução Google Street View

Publicado 17/10/2022 09:39

O mutirão do CadÚnico Itinerante da Prefeitura de Niterói chega ao bairro do Badu nessa semana. A ação da Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária (Smases) tem o objetivo de zerar as filas de espera para o acesso ao sistema. Até o início de outubro, mais de 5 mil famílias já foram cadastradas. Os usuários que já são beneficiários de programas sociais, em sua maioria, têm até dezembro para atualizarem seus cadastros e não correrem o risco de perder os auxílios.



O secretário de Assistência Social e Economia Solidária de Niterói, Elton Teixeira, ressalta que as equipes já estiveram em todos os Centros de Referência.



"Nossas equipes estão, desde junho, percorrendo todas as unidades e realizando os cadastros para evitar que os usuários sejam prejudicados e também para que eles não precisem fazer fila nas portas dos Centros de Referência. Já percorremos todas as unidades e estamos voltando a cada um para zerar as filas. Além dos atendimentos do mutirão, todos os CRAS atendem as famílias do cadastro único em Niterói com horário de funcionamento normal".



Segundo a Prefeitura de Niterói, desde 15 de junho, a Smases vem percorrendo os Centros de Referência da Assistência Social (Cras) para cadastrar os moradores que estão agendados e aguardam atendimento.

"O CadÚnico Itinerante é um serviço em formato de mutirão que tem como objetivo adiantar o atendimento de quem já está aguardando no agendamento em cada Centro de Referência da Assistência Social. A cada semana, a equipe da Smases percorre um Cras com um grupo para dar um reforço e adiantar a fila de espera, seja por atualizações ou por novos cadastros", informa o poder público no texto.