A fachada do Instituto Vital Brazil está de cara nova em prol do Outubro Rosa.Divulgação

Publicado 18/10/2022 09:25

A fachada do Instituto Vital Brazil está de cara nova: junto à serpente que enfeita o local, o novo letreiro com a logo da Instituição recebeu iluminação especial em homenagem ao Outubro Rosa.



Segundo a Instituição, o movimento Outubro Rosa foi criado no início da década de 1990, e é promovido anualmente. "O período é celebrado no Brasil e no exterior com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre o câncer de mama, a fim de contribuir para a redução da incidência e da mortalidade pela doença", informou o laboratório no texto.



"O Instituto Vital Brazil, que cuida da saúde da população desde a sua fundação, há 103 anos, se une a essa causa tão importante na prevenção e combate ao câncer de mama", afirmou o Instituto em nota.

A nova fachada agradou aos moradores do entorno, como o caso da dona de casa Leila Rabello Gomes. Segundo ela, é importante ver uma instituição tão respeitada, chamar a atenção de todos pela causa. "É bonito de se ver, né? Isso dá uma sensação de proteção para nós mulheres, né? Ainda bem que temos o Instituto Vital Brazil, né? O instituto é muito solidário, uma benção", realçou a dona de casa.