O curso tem o objetivo de abordar todas as etapas que envolvem o planejamento de sinais de trânsito, desde a implantação até a sua programação final.Foto: Divulgação

Publicado 19/10/2022 08:24

O mês de outubro é de muito trabalho para os servidores da empresa pública Niterói, Transporte e Trânsito (NitTrans), que trabalham diretamente com programação e manutenção semafórica e participam de uma capacitação em Projeto e Programação Semafórica. O curso tem o objetivo de abordar todas as etapas que envolvem o planejamento de sinais de trânsito, desde a implantação até a sua programação final.





A capacitação está sendo ministrada por uma empresa de consultoria de tráfego, que tem em seu corpo docente profissionais que desenvolveram projetos para grandes cidades. Cada módulo da capacitação aborda um aspecto que envolve o projeto semafórico de uma metrópole e ajuda na resolução de problemas, tais como erros na instalação elétrica e sincronismo.



Para a diretora de Planejamento de Transporte, Trânsito e Infraestrutura Viária da NitTrans, Amanda Machado, a capacitação está sendo muito proveitosa.



“A mudança de hábito das pessoas é refletida diretamente no trânsito das cidades e precisamos estar atentos a elas. Por isso a programação semafórica é algo que deve ser ajustada constantemente e essa capacitação é mais uma etapa para o aperfeiçoamento do planejamento semafórico da cidade, pois aprimora o conhecimento da equipe responsável por esse trabalho.”



As aulas tiveram início no dia primeiro de outubro e terão fim no dia 29. Além da parte teórica, o curso também propõe atividades práticas. A fim de aperfeiçoar o trabalho já desenvolvido pelos servidores, os exercícios propõem a aplicação dos conhecimentos teóricos aprendidos na instalação e programação dos semáforos de um cruzamento da cidade de Niterói e a verificação dos pontos que podem ser melhorados.