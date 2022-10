O prédio da Prefeitura de Niterói, na Rua Visconde de Sepetiba, no Centro, está com uma iluminação especial cor de rosa. - Divulgação Ascom PMN - Foto: Luciana Carneiro

Publicado 19/10/2022 08:14

O prédio da Prefeitura de Niterói, na Rua Visconde de Sepetiba, no Centro, está com uma iluminação especial cor de rosa. A iniciativa é mais uma ação da campanha Outubro Rosa, para a conscientização sobre o controle do câncer de mama. Assim como o Museu de Arte Contemporânea (MAC) e o Hospital Municipal Oceânico Dr. Gilson Cantarino, o prédio da Prefeitura terá a iluminação especial rosa até o final do mês.

O secretário municipal de Administração, Luiz Vieira, destacou que toda ação de conscientização é válida.

“Em setembro, tivemos a iluminação amarela para chamar a atenção para a prevenção ao suicídio e para a valorização da vida. Agora estamos com a iluminação rosa para fazer esse alerta sobre o câncer de mama. Em novembro, vamos iluminar o prédio da Prefeitura de azul em referência ao mês mundial de combate ao câncer de próstata. Participamos de todas essas campanhas porque acreditamos que conscientizar as pessoas é fundamental”, afirmou o secretário Luiz Vieira.

A Prefeitura de Niterói abraçou a causa do Outubro Rosa e vem promovendo diversas iniciativas desde o início do mês. O lançamento oficial da campanha foi a iluminação rosa do Museu de Arte Contemporânea (MAC). Outras ações estão acontecendo ao longo de outubro. A Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres (Codim) e a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Niterói estão cumprindo uma extensa programação com diversas atividades como palestras e rodas de conversas, nas unidades de Saúde e em locais públicos da cidade.

Um dos destaques da programação acontece neste sábado (22), quando a Policlínica de Especialidades Sylvio Picanço e o Hospital Municipal Carlos Tortelly farão um mutirão de mamografias gratuitas.

Sobre o câncer de mama – Especialistas reiteram a importância dos exames de rastreio e alertam para os riscos dos diagnósticos tardios. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o câncer de mama é a primeira causa de morte por câncer na população feminina em quase todas as regiões do Brasil. A doença é causada pela multiplicação desordenada de células anormais da mama, formando tumor com potencial de invadir outros órgãos. Segundo dados do Inca, a incidência e a mortalidade por câncer de mama tendem a crescer progressivamente a partir dos 40 anos.

Sobre a mamografia – É um exame simples que consiste em um raio-X da mama e permite descobrir o câncer quando o tumor ainda é bem pequeno. A mamografia serve para complementar o exame das mamas realizado por médico ou enfermeiro treinado para essa atividade.

Programação Outubro Rosa:

19 de outubro

Palestra: “Câncer de Mama – Mitos e Verdades”, com a mastologista da Adama Thereza Cypestre

Hora: 8h30

Local: Policlínica Comunitária Dr. Sérgio Arouca

Endereço: R. Vital Brasil Filho, s/n – Vital Brasil

Realizador: Secretaria Municipal de Saúde de Niterói

Palestra: “O amor começa pelo autocuidado – vamos conversar sobre a importância da alimentação na prevenção do câncer de mama”, com a nutricionista Tereza Martins

Hora: 8h30

Local: Policlínica Regional Guilherme Taylor March

Realizador: Secretaria Municipal de Saúde de Niterói

Cine Debate: Série Saúde- Câncer de mama. Seguido de roda de conversa e dinâmica corporal com a fisioterapeuta e coordenadora do eixo Saúde, maternar e bem-star da Codim Thaiana Ivia

Hora: 14h

Local: Ceam

Realizador: Codim

20 de outubro

Roda de Conversa: Câncer de Mama – Mitos e Verdades

Hora: 8h

Local: Colégio Estadual Joaquim Távora

Realizador: Associação dos Amigos da Mama (Adama)

22 de outubro

Rodas de conversa sobre a importância da mamografia e orientações sobre o câncer de mama

Hora: a partir das 8h30

Local: Policlínica de Especialidades em Atenção à Saúde da Mulher Malu Sampaio

Realizador: Secretaria Municipal de Saúde de Niterói

Exames gratuitos de mamografia, que poderão ser agendados pelas unidades da rede básica de saúde até a data.

Hora: das 8h às 17h

Local: Hospital Municipal Carlos Tortelly

Realizador: Secretaria Municipal de Saúde de Niterói

Ação: Dia Delas

Serviço: exame clínico das mamas e solicitação de mamografias

Hora: das 8h às 17h

Local: Policlínica de Especialidades Sylvio Picanço

Realizador: Secretaria Municipal de Saúde de Niterói

Ação: exame clínico das mamas e solicitação de mamografias

Hora: 8h às 17h

Local: Unidades de Atenção Primária

Realizador: Secretaria Municipal de Saúde

Evento para pacientes: “Para quem já teve dias punks: Nosso Dia Pink”

Hora: 09h às 17h

Local: Auditório da Unilasalle (8º andar) – Rua Gastão Gonçalves, 79 – Santa Rosa

Realizador: Nosso Dia Pink/Oncomed

Informações: 96778-9655

Ação Social – Outubro Rosa

Hora: 9h às 15h.