O presidente da Neltur, Paulo Novaes, incentiva os jovens talentos.Divulgação Neltur

Publicado 18/10/2022 08:46 | Atualizado 18/10/2022 09:58

Um grupo de sete jovens atletas niteroienses de jiu-jitsu, com vários títulos de campeões, participa de competições na Europa e em Abu Dhabi. Os nomes da garotada que viajam em busca de novos troféus, nos meses de outubro e novembro, são: Cauã Freitas, os irmãos Borges, João Kleber Borges e João Gabriel Borges, Laura Araujo, Rafaela Pontes, Luan Gonçalves e Gabriel Nascimento.

O presidente da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), Paulo Novaes, falou deste apoio da Prefeitura. "além de incentivo aos jovens talentos na área esportiva no seu aspecto social, eles viajam como “embaixadores mirins” divulgando Niterói por todo o mundo distribuindo kits sobre as belezas da cidade", afirmou Novaes.



Cauã Freitas viajou dia 13/10, para Portugal onde participou do AJP Tour Portugal Pro-GI; depois disputa na cidade de Matosinhos; e, no dia 16/10 (domingo), na França, disputou o AJP Tour France Pro GI- em Paris; no dia 30/10, estará na Itália, competindo em Roma, para vencer o Nacional Roma. Ele que só tem 10 anos enfrenta uma rotina de treinos de gente grande, mas os resultados prometem.



No mês de novembro, dias 13 e 14/11, o grupo estará nos Emirados Árabes Unidos,competindo no ABU Dhabi Word Youth Jiu-jitsu Championship 2022, em Abu Dhabi, junto com outros atletas de Niterói, também apoiados pela Neltur, os irmãos Borges: João Kleber Borges, João Gabriel Borges, Laura Araujo, Rafaela Pontes, Luan Gonçalves e Gabriel Nascimento.



Cauã nascido e criado em Niterói, começou no Jiu Jitsu com 4 anos e, no mesmo ano, iniciou nas competições. De lá pra cá, nunca mais parou. Hoje com seus 9 anos, prestes a completar 10 anos, em 20/12, ele há 5 anos leva uma vida de atleta com todas as cobranças e disciplinas de um atleta de alto rendimento. Tem hora para acordar, para dormir, treina na Camboinhas Jiu Jitsu com o mestre Marcus Mendes e faz preparação física no Centro de Treinamento Face to Face com o professor Leonardo Japonês, estuda todo dia no colégio Objetivo em Camboinhas, faz deveres todos os dias e o tempo que sobra brinca com os amigos.



Cauã, que é faixa amarela de Jiu Jitsu e amarela de luta livre, já conquistou mais de 100 medalhas nesses 5 anos, mais de 10 cinturões, 1 katana e vários troféus, sendo uns deles de campeão do ranking anual de diversas federações: FJJRIO, FJJDRIO, CBJJO, SJJSAF E CBLLE (esta última de luta livre esportiva).