Após tomar ciência do funcionamento de um Lava-jato clandestino na Rua Professor Lara Vilela, no bairro do Ingá, a Polícia Civil se dirigiu ao local. Divulgação

Publicado 18/10/2022 10:50

A polícia Civil prendeu em flagrante um suspeito durante uma operação contra lava-jato clandestino localizado na Rua Professor Lara Vilela, no bairro Ingá, na Zona Sul de Niterói, na tarde da última segunda-feira (17/10).

O lava-jato, além de funcionar sem autorização, furtava água, luz e prejudicava a circulação de veículos na região, já que uma das faixas da via é ocupada para a realização do serviço irregular.



Segundo a polícia, o responsável pelo estabelecimento clandestino furtava energia elétrica e água e cometia crimes ambientais. Além disso, utilizavam cones de sinalização, em sua maioria furtados de empresas e órgãos da Prefeitura.



De acordo com as informações, os agentes da 76ª DP, estiveram sob a coordenação do delegado Titular Mário Luiz da Silva, que prendeu em flagrante P. H. M. DE J. por crime de furto de energia elétrica.

O delegado disse que a ação foi tomada após denúncias, que informaram o funcionamento de um “Lava-jato” clandestino.

“Por minha determinação autorizei os policiais civis e as equipes do Inea e da Enel a se dirigirem ao local e lograram êxito em encontrar o objeto da delação, sendo constatado pela equipe da Enel o furto de energia. Logo em seguida foi acionada a perícia de local”, disse Mário Silva, que foi além e agradeceu o apoio do cidadão.

“A Polícia Civil solicita a colaboração de todos para tornarmos Niterói uma cidade mais segura”, concluiu o delegado.