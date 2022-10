Apesar do grupo ser de Niterói, todas as pessoas e coletivos do estado podem participar. - Divulgação

Apesar do grupo ser de Niterói, todas as pessoas e coletivos do estado podem participar. Divulgação

Publicado 19/10/2022 08:38

Profissionais da cultura e do teatro que atuam na cidade de Niterói e procuram por uma oportunidade podem participar do Festival Teatro Nosso, que conta com inscrições abertas até essa sexta-feira (21/10). O evento se encontra na segunda edição e é realizado pelo Instituto Teatro Novo por meio do Edital Fomentão, da Secretaria Municipal das Culturas, da Prefeitura de Niterói. As inscrições são gratuitas.



Os interessados podem participar do chamamento público que envolve companhias, produtoras, instituições, grupos e artistas independentes, profissionais e amadores do estado do Rio de Janeiro através do cadastro de pessoa física ou jurídica.

"Além disso, o festival tem como objetivo promover apresentações de teatro, música, dança, poesia, artes da performance, oficinas e palestras, inéditas ou não, que contemplem a participação, fomento, protagonismo e a inclusão de pessoas com deficiências, mobilidade reduzida, neurodiversidade, transtorno mental ou sofrimento psíquico", afirmou o Instituto no texto.



Ao todo serão três categorias: Espetáculo, Cenas Curtas e Compartilhamento e Formação. Cada companhia, produtora, instituição, grupo e artistas independente pode inscrever quantas propostas quiser, mas para cada uma das inscrições deve preencher um formulário diferente.



Para quem quiser saber mais detalhes sobre inscrição e como acessar o edital, os interessados podem enviar um e-mail para teatronovoinstituto@gmail.com. O resultado será divulgado no dia 1° de novembro.

