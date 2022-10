O projeto está mapeando as potencialidades do setor com a intenção de dar suporte à Prefeitura na elaboração de políticas públicas. - Divulgação Ascom Prefeitura de Niterói - Foto: Leonardo Simplício

Publicado 19/10/2022 08:49

A Prefeitura de Niterói e a Universidade Federal Fluminense (UFF) desenvolvem em conjunto um projeto com o objetivo de impulsionar a indústria naval e offshore do Município. O projeto “Avaliação da Capacitação Tecnológica do Setor de Construção Naval e Offshore de Niterói” mapeia as potencialidades do setor com a intenção de dar suporte à Prefeitura na elaboração de políticas públicas.

A iniciativa faz parte do Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados (PDPA), uma parceria entre a Prefeitura, a UFF e a Fundação Euclides da Cunha (FEC). O projeto relativo à indústria naval está avaliando a capacidade dos estaleiros e de empresas de construção marítima de suprirem as demandas do setor, com o objetivo de atrair investimentos, recuperar postos de trabalho e tornar Niterói uma base marítima estratégica.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Luiz Paulino Moreira Leite, destacou que a parceria com a UFF é muito importante, sobretudo em um momento de retomada econômica, no qual a revitalização do setor naval é estratégica. O secretário explicou que o Município não vem poupando esforços para recuperar o setor e os empregos perdidos com o esvaziamento da atividade marítima. Segundo ele, um dos principais pontos é o projeto de dragagem do Canal de São Lourenço.

“Não é um processo rápido. Niterói hoje é um município muito bem posicionado para o crescimento da indústria naval e offshore. A obra de dragagem do Canal de São Lourenço é uma demanda de cerca de 40 anos. Por conta do assoreamento do canal perdemos armadores internacionais e agora estamos prestes a fazer essa retomada. A tecnologia de uma parceira como a UFF neste momento é de extrema importância. Niterói vai resgatar a tradição de porto. Novas oportunidades de emprego vão surgir e os pescadores também terão melhores condições de trabalho”, explicou o secretário.

O reitor da UFF, professor Antonio Claudio Lucas da Nobrega, afirmou que a universidade está comprometida com o desenvolvimento do estado e da cidade de Niterói. “Buscamos contribuir com uma indústria eficiente e inteligente que gere empregos. É nosso compromisso contribuir para um crescimento sustentável do Município. Isso não seria possível sem a parceria com a Prefeitura de Niterói, que entende o quanto o trabalho conjunto e articulado é necessário para verdadeiras transformações sociais e econômicas”, afirmou o reitor da UFF.

O projeto “Avaliação da Capacitação Tecnológica do Setor de Construção Naval e Offshore de Niterói” é coordenado pelos professores Roger Matsumoto Moreira, atual coordenador do Mestrado Profissional em Montagem Industrial, e Juan Manuel Pardal, chefe do Departamento de Engenharia Mecânica, ambos da Escola de Engenharia da UFF. O professor Roger conta que o projeto criou um Grupo de Trabalho com representantes de empresas, sindicatos, associações e secretarias municipais, que tem realizado pesquisas de campo e análises a fim de elaborar relatórios e indicar caminhos possíveis.

“Os resultados do projeto vão auxiliar a Prefeitura Municipal de Niterói na identificação das possibilidades de geração de emprego de bons níveis salariais, característicos de indústrias que utilizam mão de obra qualificada, como é o caso da indústria de construção marítima. Este tipo de indústria também possui um grande potencial de movimentar os setores de comércio e serviços da cidade”, disse o professor Roger Matsumoto.

O professor acrescentou que a parceria com a Prefeitura foi essencial para o desenvolvimento do projeto e que, em um momento de crise política e de pandemia, a iniciativa aproxima a UFF para a resolução de problemas públicos da cidade de Niterói.

O projeto se encaminha para sua fase final, que inclui a análise das pesquisas de campo e a produção de relatórios e artigos que vão nortear de forma assertiva as próximas políticas públicas e investimentos no setor naval. As informações sobre o projeto estão no site do Mestrado Profissional em Montagem Industrial da UFF, disponível em mpmontagem.uff.br.