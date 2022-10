O ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves (PDT) recebe o ex-presidente Lula, candidato à presidência, para uma caminhada, no fim da manhã de hoje, na Praça do Zé Garoto. - Divulgação

Publicado 20/10/2022 08:30 | Atualizado 20/10/2022 08:46

O ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT), vai receber, nesta quinta-feira (20), o ex-presidente Lula, candidato à presidência, para uma caminhada na Praça do Zé Garoto, em São Gonçalo, às 11h. O evento integra a agenda de visita de Lula ao Rio de Janeiro a dez dias da votação do segundo turno, que definirá as eleições 2022.

Carreata - Na quarta-feira (19), Rodrigo Neves participou de uma carreata em São Gonçalo, ao lado de Dejorge Patrício, seu aliado na campanha ao governo do estado no primeiro turno, e de outros líderes políticos e comunitários gonçalenses.



“Fizemos uma grande carreata em apoio ao presidente Lula nesta quarta-feira. São Gonçalo recebeu muito apoio em seu governo. Foi Lula quem criou o primeiro campus do IFRJ do município, beneficiou mais de 3 mil famílias com o Programa Minha Casa, Minha Vida e investiu na indústria naval, gerando muitos empregos na cidade. Além disso, Lula fez o ProUni, o Bolsa Família e o Programa Farmácia Popular. O governo Bolsonaro não fez absolutamente nada por São Gonçalo, e a cidade só retrocedeu desde que ele assumiu a presidência”, comentou Rodrigo Neves.