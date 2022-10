O coordenador de comunicação digital e relacionamento com o cidadão da Prefeitura de Niterói, Fernando Stern, participou das duas atividades. - Reprodução

O coordenador de comunicação digital e relacionamento com o cidadão da Prefeitura de Niterói, Fernando Stern, participou das duas atividades.Reprodução

A experiência da Prefeitura de Niterói no relacionamento com o cidadão através da plataforma Colab foi destaque em eventos da Organização das Nações Unidades (ONU) e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Bndes).

Na quarta-feira (19), a apresentação aconteceu no evento Bndes Garagem - Negócios de Impacto, uma iniciativa com a missão de desenvolver e fomentar o empreendedorismo no Brasil por meio do apoio a empreendedores e startups. Neste evento, o Município participou do debate Negócios de Impacto Social e Governo, com uma apresentação sobre “O Caso Colab e a Prefeitura de Niterói”.



Já na última terça-feira (18), a experiência de Niterói foi destaque no evento Circuito Urbano 2022, realizado pela Onu Habitat para debater a redução de desigualdades e localização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O tema foi “Localizando os ODS: não deixar ninguém e nenhum lugar para trás”. Niterói apresentou sua experiência no debate “Construindo Cidades melhores com participação social digital” que teve moderação de Íria Almeida, Diretora de Relações Governamentais e Sucesso do Cliente (Colab).

A apresentação está disponível no canal do Circuito Urbano no YouTube (https://youtu.be/iRNTDXMsA4c).



O coordenador de comunicação digital e relacionamento com o cidadão da Prefeitura de Niterói, Fernando Stern, participou das duas atividades e contou um pouco da experiência no município com a plataforma.

Fernando é psicólogo, mestre em sociologia e tem mais de duas décadas de experiência em gestão e avaliação de políticas públicas. Atua desde 2003 com estratégias de comunicação governamental e relacionamento com o cidadão, especialmente no campo digital, com foco no incremento da colaboração e da participação social nas tomadas de decisão pelo poder público.



“Ser convidado por organizações tão diversas e importantes como a ONU Habitat e o BNDES para falar sobre nossa experiência com iniciativas de governança digital e relacionamento direto com o cidadão é muito gratificante. Em Niterói, estamos investindo de forma consistente na ampliação da participação social e na melhoria da experiência das pessoas quando querem colaborar ou quando precisam acessar o governo e seus serviços”, destaca Stern.