A Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) mais uma vez abraçou a campanha internacional Outubro Rosa. - Foto: Divulgação

A Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) mais uma vez abraçou a campanha internacional Outubro Rosa.Foto: Divulgação

Publicado 21/10/2022 08:28

A campanha internacional Outubro Rosa está muito bem acolhida em Niterói pela Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), que mais uma vez abraçou a causa voltada para a prevenção ao câncer de mama e realizou na tarde da última quinta-feira (20), em sua sede, o evento Outubro Rosa na Clin.

A ação contou a participação do Coral Vozes da Clin, com seu repertório de músicas que homenageiam as mulheres. Após a apresentação, as funcionárias participaram de um bate-papo com a mastologista Thereza Cypreste, membro da Sociedade Brasileira de Mastologia e Fundadora da Associação de Amigos da Mama (ADAMA) de Niterói, para debater sobre o assunto, tirar dúvidas e desvendar os mitos que giram em torno do câncer, que mais acomete mulheres e é o quinto em questão de mortalidade no mundo.



A psico-oncologista, coordenadora e docente do Curso de Especialização em Psico-oncologia na PUC-Rio, Cristina Fróes, também participou do evento falando um pouco sobre o tema. Além disso, o evento contou com a participação do Sindicato dos Trabalhadores Em Asseio Conservação e Limpeza Urbana de Niterói, São Gonçalo, Rio Bonito e Itaboraí (Sintacluns), que ofereceu diversos serviços, tais como corte de cabelo, designer de sobrancelhas e limpeza de pele.



Todas as participantes receberam de presente uma muda de planta produzida no Viveiro da Clin, além de brindes fornecidos pela empresa Isodont e Multipla Soluções em Planos de Saúde.



“Todos os anos abraçamos essa causa tão importante aqui na Clin. O evento é uma oportunidade de promover, para nossas funcionárias, uma tarde agradável, além de passar orientações importantes sobre esse autocuidado que pode inclusive salvar as suas vidas. Fiquei feliz com a presença das mulheres da nossa empresa e também de tantos parceiros queridos, que valorizam a importância dessa ação”, diz o presidente da Companhia, Luiz Fróes.