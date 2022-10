O secretário de Administração, Luiz Vieira, disse que aprende com os estagiários. - Divulgação Ascom PMN - Foto: Lucas Benevides

Publicado 24/10/2022 09:22

Gestores da Prefeitura de Niterói ministraram, nesta quinta-feira (20), uma palestra sobre as oportunidades de desenvolvimento profissional na administração pública do município, na 19ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal Fluminense (UFF). Com o tema “Como é estagiar na Prefeitura de Niterói?”, participaram representantes das secretarias de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (Seplag), Fazenda (SMF) e Administração (SMA).

A secretária de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão, Ellen Benedetti, apresentou a estrutura da Seplag para os estudantes e compartilhou sua trajetória profissional no setor público. Ela enfatizou a importância da UFF para a cidade e para as políticas públicas desempenhadas pela Prefeitura.

“Esse espaço de diálogo é muito importante para a aproximação entre a Prefeitura e os estudantes, o que possibilita experiências positivas para o aprimoramento das políticas públicas. Temos diversas parcerias com a UFF como o Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados (PDPA), uma iniciativa pioneira de produção acadêmica voltada à gestão pública. Além da já contarmos com a expertise da Universidade em nossas capacitações pela Escola de Governo e Gestão. Temos experiências exitosas de um corpo técnico competente e qualificado formado por estagiários que contribuem para a gestão pública e relatam seu crescimento profissional nesses espaços. Como gestores, temos um papel importante para a sociedade e precisamos estar sempre atentos a quanto o nosso trabalho impacta nos serviços oferecidos ao cidadão. Os estagiários fazem parte desse esforço coletivo em benefício da população”, afirmou Ellen Benedetti.

A secretária municipal de Fazenda, Marília Ortiz, destacou o quanto os gestores da Prefeitura ficaram honrados com o convite para estimular o interesse dos alunos pela gestão pública.

"Estamos muito honrados com a possibilidade de participar desta atividade formativa junto à UFF. A Prefeitura tem diversas experiências bem-sucedidas de programas de estágio. De um lado, o estudante é exposto a uma gestão municipal que é referência nacional pelas inovações, profissionalização e pioneirismo. De outro, os estudantes nos ajudam a ir além trazendo excelentes sugestões e metodologias. E vários deles acabam sendo efetivados pelo bom desempenho", acrescentou Marília Ortiz.

O secretário de Administração, Luiz Vieira, explicou que a pasta é responsável por auxiliar a estruturação das demais secretarias, desde a contratação de profissionais à aquisição de materiais e equipamentos.

“Aprendemos muito com os estagiários. São pessoas motivadas e que estimulam o desenvolvimento das ações e o engajamento dos demais servidores. O estágio é o momento onde os estudantes põem em prática os seus conhecimentos e, na maioria das vezes, têm a oportunidade de se tornarem servidores da Prefeitura”, enfatizou Luiz Vieira.

O subsecretário de Orçamento, Marcelo Bandeira, apresentou o programa de estágio da subsecretaria vinculada à Seplag e a servidora Beatriz Christovão falou sobre o estágio na Secretaria de Fazenda. Também participaram da mesa Gabriela Lauria, monitora de Projetos do Núcleo de Gestão Estratégica; Beatriz Guimarães, da Escola de Governo e Gestão; Isabela Clemente, coordenadora de Modificação Orçamentária; Gabriela de Barros Coutinho (SSO); Bárbara Lya Jaber, analista de Planejamento e o estagiário Luã Ferreira, que falaram sobre a experiência de estágio na Prefeitura e a oportunidade de se tornar servidor.