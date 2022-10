O prefeito de Niterói, Axel Grael, visitou a sala de aula no interior da carreta. - Divulgação Ascom Prefeitura de Niterói - Foto: Lucas Benevides

Publicado 25/10/2022 09:01

A cidade de Niterói é a primeira do Estado do Rio de Janeiro a receber a carreta da Huawei, empresa multinacional de equipamentos para redes e telecomunicações. Com o apoio da Prefeitura, o veículo está no Caminho Niemeyer até às 18h, com cursos de capacitação e palestras que demonstram a potencialidade da nova tecnologia. O caminhão possui uma sala de aula em seu interior e leva conhecimento sobre a quinta geração de rede móvel (5G) em diversos setores da sociedade.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, na última segunda-feira (24) visitou o local e ressaltou a importância de trazer essa carreta e a vocação de Niterói para inovação.

"A tecnologia 5G é fundamental, inclusive para que se avance com o ecossistema de inovação para que a gente possa trazer mais oportunidades para o município. Fizemos todos os esforços para que fossemos uma das primeiras cidades a receber o 5G. Niterói tem vocação para inovação porque somos uma cidade universitária com uma grande massa crítica de ciência e tecnologia, então receber essa carreta com o conjunto de equipamentos é muito importante".

O Caminhão 5G é um projeto da Huawei que visa percorrer o Brasil e levar informações sobre a tecnologia móvel. O Pólen (Polo de Inovação da UNISUAM) é parceiro da multinacional na iniciativa de trazer a carreta para o estado. Entre a próxima terça-feira (25) e sexta-feira (28), a carreta ficará no campus da Unisuam, em Bangu, na Zona Oeste do Rio.

"Viemos fomentar esse ecossistema de tecnologia em Niterói que é uma cidade que vive de serviços e ter essa tecnologia aqui vai ser muito benéfica. O intuito de trazer a carreta é de demonstrar o impacto da conectividade e a integração de nuvem com a inteligência artificial, além de mostrar como pode isso impactar a vida das pessoas, movimentando a economia da cidade com uma pegada ambiental que causa menos impactos ao ecossistema com aplicação na agricultura, mineração, entre outros”, conta Raphael Delforge, representante comercial da Huawei Cloud.

As aulas serão ministradas pela equipe de especialistas da Huawei. Depois de cada lição, outra turma poderá entrar e aproveitar a novidade. A carreta também estará disponível para visitação do público que quiser saber mais sobre as tecnologias.

“Nossa parceria com a Huawei e a Unisuam busca incentivar e fortalecer o conhecimento dos alunos, além de estimular que mais empresas invistam em tecnologia que é o futuro. Um caminhão 5G com tecnologia de ponta mostra um pouco de onde estamos e para onde poderemos ir. A tecnologia é um caminho sem volta”, ressalta Igor Baldez, presidente da Associação Comercial e Industrial do estado do Rio de Janeiro (Acierj).