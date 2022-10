A ex-candidata Simone Tebet vai estar em caminhada realizada ao longo da Avenida Ernani do Amaral Peixoto, no Centro de Niterói, às 17h, em frente a OAB. - Divulgação

A ex-candidata Simone Tebet vai estar em caminhada realizada ao longo da Avenida Ernani do Amaral Peixoto, no Centro de Niterói, às 17h, em frente a OAB.Divulgação

Publicado 24/10/2022 10:14

Na reta final das Eleições 2022, nesta segunda-feira (24), Niterói sediará mais uma atividade em apoio à candidatura do ex-presidente Lula à presidência da república.

Uma caminhada será realizada ao longo da Avenida Ernani do Amaral Peixoto, no Centro de Niterói, às 17h, com concentração e início na altura do número 507, em frente à sede da OAB, na esquina com a Rua Visconde de Sepetiba.



O evento é coordenado pelo ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves (PDT), que concorreu ao cargo de governador no primeiro turno das eleições.

Segundo as informações, a agenda contará com a participação da senadora Simone Tebet (MDB), que concorreu à presidência no primeiro turno das eleições; do deputado federal Alessandro Molon (PSB), que concorreu ao Senado; do prefeito de Niterói, Axel Grael (PDT) e de lideranças políticas da região.