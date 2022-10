Rogério segue internado no CTI. Ele levou um soco de um homem que, de acordo com o sindicado, apoia o presidente Jair Bolsonaro PL. - Reprodução

Publicado 24/10/2022 09:58

O presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro, Mário Sousa, soltou nota na qual repudia o episódio de agressão provocado contra Rogério de Paula, repórter cinematográfico da Inter TV, afiliada da Rede Globo. O caso aconteceu nas proximidades da casa do ex-deputado Roberto Jefferson, em Comendador Levy Gasparian, no interior do Rio, no fim de semana.

Confira a nota na íntegra:

"Sindicato repudia agressão ao jornalista Rogério de Paula em Comendador Levy Gasparian



O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro repudia a agressão ao repórter cinematográfico Rogério de Paula, da Inter TV, afiliada da Rede Globo, hoje, dia 23/10, Comendador Levy Gasparian, no estado do Rio de Janeiro. O repórter, foi agredido por apoiadores de Bolsonaro e de Roberto Jefferson, em Comendador Levy Gasparian, onde o político resiste à ordem de prisão, após atirar contra dois policiais federais. Rogério foi atendido num hospital da região .



O Sindicato tem denunciado assassinatos e dezenas de agressões a jornalistas no interior do Estado . Esta agressão é mais uma da série de violência que vem ocorrendo em todo país e que aumentou em mais de 30 por cento desde que o Bolsonaro assumiu o governo. Na realidade, ele é o principal agressor contra jornalistas, principalmente, mulheres jornalistas.



O Sindicato condena mais um atentado ao direito democrático e ao exercício profissional de informar.



O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro aliado da Federação Nacional dos Jornalistas - Fenaj - condena, repudia, a agressão covarde e solicita urgentes providências das autoridades para apurar e punir o agressor.



Mário Sousa, presidente e a Diretoria do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro".

Além do sindicato, a emissora também garantiu em nota que irá buscar a punição dos agressores.

"A agressão covarde ao cinegrafista Rogério de Paula é um atentado ao direito democrático de informar. Rogério, um profissional premiado e com mais de 30 anos de empresa, foi atingido pelas costas enquanto trabalhava. A Rede Inter TV, afiliada Globo, está dando todo o apoio ao seu profissional e vai buscar na Justiça a punição aos agressores'', afirmou a emissora no texto.

Nas redes sociais, outros jornalistas também se solidarizaram com o acontecido, além da colega de equipe, Mayara Rodrigues, que viu tudo de perto.

"Não é sobre opção política... não é sobre apoiar candidato A ou candidato B... é sobre um tipo de pensamento específico... que tenho certeza que não é o pensamento de muita gente, independente da escolha nas urnas. Mas infelizmente tem gente que apoia esse tipo de atitude, de crime!", lamentou na postagem a repórter.

