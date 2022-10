O prefeito de Niterói, Axel Grael, esteve no local nesta sexta (21) para conferir a pintura. - Divulgação Ascom PMN - Foto: Luciana Carneiro

Publicado 24/10/2022 11:01

Uma explosão de cores e arte em um painel gigantesco e elogiado tem chamado a atenção de quem passa por São Francisco, na Zona Sul de Niterói. No início de outubro, a cidade ganhou um painel de Eduardo Kobra, um dos mais respeitados muralistas do mundo. O prefeito de Niterói, Axel Grael, esteve no local nesta sexta (21) para conferir a pintura e visitar a clínica Oncomed, onde o painel está, e que presta serviços aos pacientes do SUS.

“É um orgulho para a cidade ter empreendedores com esse tipo de visão e propostas, que contribuem para Niterói. Parabéns pela coragem de fazer um investimento desse porte. Niterói merece e vocês merecem esse reconhecimento também”, disse o prefeito de Niterói, Axel Grael.

Para o secretário municipal das Culturas, Alexandre Santini, o painel é uma forma de unir saúde e cultura.

“Assim como estamos fortalecendo em nossa cidade a relação da Saúde com a Cultura municipais, ver iniciativas como essa em que o setor privado se movimenta também nesse sentido é um exemplo da cidade que a gente quer construir”, afirmou Santini.

O painel representa a luta de pacientes contra o câncer e é o primeiro trabalho do Kobra em Niterói. O artista tem painéis espalhados pelo mundo em países como Estados Unidos, Holanda, Portugal e Espanha.

Atendimento ao SUS – Apesar de ser uma obrigatoriedade do Governo Estadual, em março, o Município ampliou a oferta de cirurgias de câncer de mama e colo de útero ao iniciar os procedimentos no Hospital Municipal Oceânico Dr. Gilson Cantarino (HMOGC). No mês seguinte, com o convênio com a Oncomed, a Secretaria de Saúde iniciou o encaminhamento das pacientes assistidas no HMOGC para tratamento com radioterapia ou quimioterapia. Até o momento 70 pacientes foram encaminhadas.

“É uma benção muito grande ter conseguido fazer meu tratamento pelo SUS aqui”, conta Joadiva Souza, a Dona Diva, de 69 anos, uma das pacientes do local.

A assinatura do convênio com a Oncomed faz parte do Programa Niterói Mulher, lançado em outubro de 2021, estratégia de controle e acompanhamento do câncer de mama e colo de útero. O objetivo é diagnosticar precocemente casos de câncer e iniciar o tratamento em menos de 60 dias, diminuindo, assim, os riscos de complicações e mortalidade.

Também participaram da visita a secretária de Conservação e Serviços Públicos, Dayse Monassa; o secretário de Saúde, Rodrigo Oliveira; e o presidente da Fundação de Artes de Niterói, Fernando Brandão, além de outras autoridades e membros da clínica.