Os autodefensores em Brasília anunciaram a realização do encontro em Niterói. - Divulgação

Publicado 25/10/2022 17:50

Discutir temas ligados à saúde, educação, mercado de trabalho e bullying será o principal objetivo do Encontro Estadual de Autodefensores do Movimento Pestalozziano, marcado para esta quarta-feira (26/10), no horário de 8h às 15h30m, na sede da Pestalozzi de Niterói.

Representantes de sete pestalozzi do Estado do Rio de Janeiro já confirmaram presença e os debates devem envolver cerca de 80 pessoas, entre os próprios jovens com deficiência e que são alunos das instituições e técnicos que atuam na área da inclusão e reabilitação.

Dentre as palestras programadas está a da psicóloga Fernanda Costa, do Programa de Atendimento a Psicóticos e Autistas (PAPS) da Pestalozzi de Niterói, que falará sobre Autonomia e Inclusão. As Associações Pestalozzi que já confirmaram presença no Encontro Estadual de Autodefensores do Movimento Pestalozziano têm sede nos municípios de Magé, Resende, Maricá, Silva Jardim, Duque de Caxias, Guapimirim e Nova Friburgo.

Anfitriã do evento, a Pestalozzi de Niterói mostrará aos visitantes o trabalho que desenvolve nesta área, desde o início do Centro para Integração e Independência até os dias atuais. A Pestalozzi de Niterói é pioneira desse trabalho. No fim dos anos 90, a instituição enviou membros de sua equipe técnica e seus primeiros autodefensores ao Encontro Iberoamericano, quando o tema foi abordado pela primeira vez.

“Estamos muito motivados para o evento em Niterói. Nosso objetivo é estimular esse tipo de encontro para que nossos jovens possam trocar informações, experiências e ganhar empoderamento para a defesa dos seus direitos junto à sociedade", afirma Renata Cherene, terapeuta ocupacional e coordenadora do Centro para Integração e Independência que organiza o encontro.