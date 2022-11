O secretário municipal de Saúde de Niterói, Rodrigo Oliveira, alerta para a importância de os homens cuidarem da saúde. - Reprodução

O secretário municipal de Saúde de Niterói, Rodrigo Oliveira, alerta para a importância de os homens cuidarem da saúde.Reprodução

Publicado 07/11/2022 08:50

Sai o rosa e entra o azul no calendário da Saúde de Niterói: durante todo o mês de novembro, a Secretaria Municipal de Saúde promoverá atividades voltadas para o Novembro Azul, uma campanha de conscientização ao câncer de próstata e outras doenças masculinas. A programação contará com diversas palestras e rodas de conversa, além da realização de testes rápidos para Sífilis, Hepatites e HIV e aferição de pressão arterial e glicemia capilar.



O secretário municipal de Saúde de Niterói, Rodrigo Oliveira, alerta para a importância de os homens cuidarem da saúde.



“O Novembro Azul é importante para alertar os homens sobre a importância de buscar os serviços de saúde para acompanhamento e realização de exames. Não deixe de procurar a unidade de sua referência”, destaca.





Para atendimento na rede municipal, o morador de Niterói pode procurar a unidade de saúde mais próxima de sua residência para assistência e realização de exames.



O câncer de próstata é o tipo mais comum entre os homens e é a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve tumores malignos. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer (Inca).



A única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o diagnóstico precoce. Mesmo na ausência de sintomas, homens a partir dos 45 anos com fatores de risco, ou 50 anos sem estes fatores, devem ir ao urologista para conversar sobre o exame de toque retal, que permite ao médico avaliar alterações da glândula, como endurecimento e presença de nódulos suspeitos, e sobre o exame de sangue PSA (antígeno prostático específico).

Cerca de 20% dos pacientes com câncer de próstata são diagnosticados somente pela alteração no toque retal. Outros exames poderão ser solicitados se houver suspeita de câncer de próstata, como as biópsias, que retiram fragmentos da próstata para análise, guiadas pelo ultrassom transretal.



Confirma na íntegra os atendimentos do novembro Azul em Niterói:





Policlínica Regional da Engenhoca

07, 14 e 21/11, às 14h

Varanda de Espera -"Homem, Saúde é Vida! Cuide-se de Novembro a Novembro"



16/11, às 14h

Zumba Azul (Projeto Bem Vividos)



21/11, às 14h

Palestra Na Igreja Betel "Homem, Saúde é Vida! Cuide-se de Novembro a Novembro”



29/11, às 14h30

Projeto Bem Vivido - Palestra "Homem, Saúde é Vida! Cuide-se de Novembro a Novembro"



Policlínica Carlos Antônio da Silva

25/11 - Alimentação Saudável - Grupo Hiperdia com Orientação Nutricional, Aferição de Pressão Arterial e Glicose.



Prevenção ao Câncer de Próstata - Orientações e Oferta de Teste Rápido Sífilis, Hepatites e HIV

Com o Programa de IST (Infecções Sexualmente Transmissíveis)

Orientações Sobre Álcool e Drogas - Vamos Conversar? Equipe Multiprofissional



Policlínica Regional do Barreto

Durante o mês de novembro - Horário: 9 às 16h



Orientações sobre: Câncer de Próstata, Vasectomia pelo SUS, Política Integral da Saúde do Homem, Orientação Nutricional, Realização de Testes Rápido para Sífilis, Hepatites e HIV e Aferição de Pressão Arterial e Glicemia Capilar.



Unidade Básica de Saúde da Engenhoca

10/11, às 9h

Palestra " Prevenção contra Câncer de Próstata e Cuidados Gerais com a Saúde, Visando Melhoria na Qualidade de Vida”



17/11, às 9h

Atividade Extra Muro na Regional do Tenente Jardim com o Tema: "Prevenção ao Câncer de Próstata e a Prevenção ao Diabetes"



Durante todas as semanas do mês de novembro, Acolhimento ao Acesso à Unidade de Saúde



Policlínica Regional de Piratininga

16/11, às 8h

Roda de Conversa - Complicações da Hipertensão.



21/11, às 8h

Roda de Conversa - Grupo de Idosos



23/11, às 13h

Roda de Conversa com a Equipe Multiprofissional.



30/11, às 8h

Atividade Física e Serviço Social



Outras atividades do Novembro Azul acontecerão em:



Praia de Piratininga, na Altura do Quiosque do Renato (10/11);



Escola Estadual Almirante Tamandaré (17/11), no Período Noturno;



E na Amorbela (24/11), Associação De Moradores De Piratininga.



As Ações Planejadas acontecerão nas quintas-feiras de novembro e incluirão aferição de pressão arterial e glicemia, acolhimento para testes de IST's, orientações quanto a exames de PSA e demais demandas de saúde e contarão com profissionais de enfermagem da unidade.



Policlínica Regional Doutor Guilherme Taylor March

08/11, às 09h

Palestra “Acesso aos Direitos à Saúde Integral do Homem”



08/11, às 14h

Palestra “Novembro Azul, Prevenção e Promoção da Saúde do Homem”

(Dr. Eduardo A. D. Coutinho)



17/11, às 09h

Palestra “Novembro Azul - Alimentação Inflamatória e o Câncer”

Equipe da Nutrição



Diariamente Acolhimento e Sala de Espera no Acesso da Unidade de Saúde.



Policlínica Regional do Largo da Batalha

08/11, às 9h

Roda de Conversa: Saúde Bucal.

Participação: Odonto. Claudia Ferreira.



10/11, às 9h

Sala de Espera - Tema: IST/HIV

Com Realização de Testes Rápidos

Enfª Andréa Bittencourt.



17/11, às 9h

Palestra e Coffee Breack com o Prof. Pedro Nassar.

Tema: Tuberculose.



18/11, às 9h

Sala de Espera - Tema: Câncer de Próstata

Com acadêmicos de Enfermagem da UFF.



Policlínica Regional Sérgio Arouca

17/11, às 9h

Orientações e Medicações no Cuidado com o Diabetes.

Enfª Mary e alunos de graduação de Medicina UFF



29/11, às 9h

Palestra sobre Câncer de Próstata

Dr. Pedro Henrique – Urologista da PRSA



29/11, às 10h

Palestra sobre a Saúde da População Negra e Anemia Falciforme (Mitos E Verdades)

Enfª Jéssica Oliveira De Sousa – Especialista em Saúde Pública e Atuando no Desum (Assessoria Técnica da População Negra e Vulneráveis.)



Unidade Básica de Saúde de Santa Bárbara

Sala de Espera e Roda de Conversa com o tema: Novembro Azul



Oferta de Teste Rápido para ISTs.



Abordagem sobre o Novembro Azul nas Consultas Médicas, Consultas de Enfermagem, no Pré-Natal do parceiro



Unidade Básica de Saúde do Morro do Estado

07/11, às 10h

Reunião do Grupo do Hiperdia – Enfª Monalisa



11/11, às 13h

Prevenção do Câncer de Próstata – Enfª Tuani (Preceptora da Estácio de Sá)



16 e 17/11, das 8h às 17h

Ação Social do Homem: Aferição de Pressão, Teste Rápido ISTs, Avaliação dos Pés, Nutricional e para prática de Atividade Física, além de palestra e atividade



18/11, das 7h às 9h

Oferta de Exames Preventivos à População Masculina



21/11, das 8h às 17h

Ação Social do Homem: Aferição de Pressão, Teste Rápido ISTs, Avaliação dos Pés, Nutricional e para prática de Atividade Física, além de palestra e atividade



22/11, das 7h às 9h

Palestra – Nutrição também é pra homem.



Oferta de Exames Preventivos à População Masculina



25/11, às 9h

Palestra Tabagismo - Ações e Consequências



28, 29 e 30/11, das 8h às 17h

Ação Social do Homem: Aferição de Pressão, Teste Rápido ISTs, Avaliação dos Pés, Nutricional e para prática de Atividade Física, além de palestra e atividade.