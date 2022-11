Os telões e transmissões ao vivo vão contar com 15 shows de grandes artistas brasileiros nos dias de jogos da seleção brasileira. - Reprodução

Os telões e transmissões ao vivo vão contar com 15 shows de grandes artistas brasileiros nos dias de jogos da seleção brasileira.Reprodução

Publicado 08/11/2022 07:47

A Copa do Mundo 2022 vai ser ainda mais animada em Niterói com o Energia para Torcer, um evento que acontecerá no Caminho Niemeyer a partir do fim de novembro e vai apresentar 15 shows de grandes artistas brasileiros nos dias de jogos da seleção brasileira e, também, nas rodadas decisivas das oitavas até a grande final do campeonato.

O projeto terá apresentações de Diogo Nogueira, Zeca Pagodinho, Marcelo Falcão, Marcelo D2, Dennis DJ, Sorriso Maroto, Belo, Os Paralamas do Sucesso, Natiruts, Jota Quest, Biquini Cavadão, Alexandre Pires, Thiago Martins, Ferrugem e Xande de Pilares.

O evento é uma realização da Peck Produções e conta com o apoio da Prefeitura de Niterói, por meio do Grupo Executivo do Caminho Niemeyer. O local, que tem capacidade para receber 10 mil torcedores por dia, vai contar com praça de alimentação com food trucks, exposição sobre a Copa do Mundo e espaços instagramáveis. A venda de ingressos começou no dia 31 de agosto pelo site Ingresso Certo. O evento trabalha com ingresso de valor popular, com preços a partir de R$30 (meia-entrada).

A presidente do Grupo Executivo do Caminho Niemeyer, Bárbara Siqueira, lembra que essa é a segunda vez que o Caminho Niemeyer é palco para transmissão dos jogos da Copa do Mundo. Ela reforça que o espaço está de portas abertas, renovando o conceito deste lugar em mais um ponto de cultura em Niterói.

“O Caminho Niemeyer é um espaço público, localizado no centro da cidade, e tem como principal objetivo atrair não só os niteroienses, como também os turistas, levando entretenimento, cultura e lazer para todos”, diz.

Confiram na íntegra as datas e shows do evento: Energia pra Torcer:

24 de novembro – Jogo 1 da Primeira Fase

Shows de Diogo Nogueira e Zeca Pagodinho;

28 de novembro – Jogo 2 da Primeira Fase

Shows de Marcelo Falcão, Marcelo D2 e Dennis DJ;

2 de dezembro – Jogo 3 da Primeira Fase

Shows de Sorriso Maroto e Belo;

5 ou 6 de dezembro – Oitavas de Final

Shows de Os Paralamas do Sucesso e Natiruts

*A data dos shows depende dos resultados da primeira fase;

9 ou 10 de dezembro – Quartas de Final

Shows de Jota Quest e Biquini Cavadão

*A data dos shows depende dos resultados das Oitavas;

13 ou 14 de dezembro – Semifinal

Shows de Alexandre Pires e Thiago Martins

*A data dos shows depende dos resultados das Quartas;

18 de dezembro – Final

Shows de Ferrugem e Xande de Pilares;

*A data dos shows depende dos resultados da Semifinal.