Publicado 08/11/2022 08:42

A Prefeitura de Niterói, por meio da Subsecretaria de Promoção da Igualdade Racial (Supir) vai promover, na próxima quinta-feira (10), às 9h30min., a palestra “Por uma Niterói antirracista: políticas públicas em movimento”, no auditório do Caminho Niemeyer.

O evento vai ser mediado pela subsecretária de Promoção da Igualdade Racial, Glória Anselmo e contará com a presença de diversas lideranças no combate ao racismo, como Jaçanã Lima, conselheira do Conselho Municipal de Igualdade Racial de Niterói; Aladia Araújo, coordenadora de Comunicação e Projetos na Coordenadoria Executiva de Promoção Da Igualdade Racial (CEPIR – Rio ); Flávia Rios, professora da UFF e coordenadora do projeto de gestão municipal da igualdade racial e políticas inclusivas de educação e trabalho de Niterói e Sophia Rosa, nutricionista, especialista em Saúde da Família e em Gestão da Atenção Básica pela Ensp/Fiocruz.

"Promover discussões em torno de políticas públicas de enfrentamento ao racismo representa um desafio no contexto sombrio que vivemos. Ouvir experiências de materialização dessas políticas em ações sinaliza para a importância do engajamento da sociedade civil e dos governantes em instituir outras e melhores realidades mais humanizadas e sintonizadas com a garantia de direitos, respeito à diversidade e ampliação de oportunidades iguais para todos os brasileiros. Um salto importante na nossa História”, resume Glória Anselmo.