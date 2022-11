Com texto de Carrique Vieira (também diretor geral), a peça, que já esteve em cartaz no Teatro Cândido Mendes, em Ipanema, agora segue em Niterói. - Divulgação

Com texto de Carrique Vieira (também diretor geral), a peça, que já esteve em cartaz no Teatro Cândido Mendes, em Ipanema, agora segue em Niterói.Divulgação

Publicado 08/11/2022 09:23 | Atualizado 08/11/2022 09:24

Uma discussão sobre as questões humanas universais, ainda mais latentes num mundo em pandemia. Essa é a proposta da Cia. Ópera Prima Teatral com o espetáculo "Lives", que acontece no Solar Artes e Terapias, em Piratininga, no Cafubá. Com texto de Carrique Vieira (também diretor geral) e Marília Damatta, a peça já esteve em cartaz no Teatro Cândido Mendes (Ipanema), de 05 a 28 de novembro de 2021 e reestreia em Niterói em curtíssima temporada no sábado (12), às 20h, e domingo (13/11), às 19h.

O espetáculo convida o público a refletir sobre os sentimentos de solidão, poder, liberdade, violência e fé. Serão nove atores da companhia em cena e 15 personagens. Segundo Carrique Vieira, que também contracena com outros 9 atores, o espetáculo narra várias histórias em uma, todas interligadas a partir de um processo de redescoberta, o da funcionalidade de sua existência.



“Após a paralisia coletiva pela qual passamos, nossas mentes e nossos corpos foram aos poucos, tomando

outras formas e é nessa perspectiva que essas histórias se desenvolvem. O ser humano vive um conflito

interno e emocional muito grande, principalmente em meio aos desafios que nos foram impostos pelo isolamento social decorrente da pandemia da Covid-19”, explica Carrique.



“Nossa proposta é trazer à tona algo muito essencial, atualmente, como o redescobrir-se em meio ao caos. Evidenciar o drama pessoal numa sociedade degradada. No palco, os personagens vivenciam uma paralisia semelhante a que vivemos durante a necessidade do isolamento social. E a partir deste momento,

partem em uma retrospectiva mental de suas vidas, a partir de memórias, trajetórias e reencontrando o

amor”, explica Marília Damatta, também responsável pelo roteiro.



Com uma linguagem inovadora, “Lives”, cria uma atmosfera criativa, em uma abordagem sensível, sobre a

figura humana, com seus momentos de força e fragilidade, desconstruindo os estereótipos que acercam.Temas como a necessidade do ser humano em alcançar o reconhecimento a qualquer custo, a

vaidade, o egoísmo, a busca pela sanidade, a intolerância, o ódio e o amor, todos os sentimentos

contrapostos à culpa, medo e angústia que acompanham o homem contemporâneo.