A escritora Quél Póvoas revisita memórias afetivas em livro infantil. - Divulgação

Publicado 10/11/2022 09:46 | Atualizado 10/11/2022 09:48

O Salão Amarelo do Museu Solar do Jambeiro vai receber neste sábado (12/11), às 15h, o lançamento do livro: “Meu Pé de Jambo” da escritora pernambucana Quél Póvoas. Na obra, a escritora revisita memórias afetivas em livro infantil com lindas ilustrações e texto lúdico que brinca com a realidade.



Quantas histórias cabem embaixo de uma árvore? Com essa frase, que dá início ao prefácio do livro infantil que os leitores vão entrar em contato com uma escrita leve e afetuosa da talentosa escritora, em seu primeiro livro publicado pela Editora Ases da Literatura, através do selo Asinha.



"A obra infantil, ilustrada pelas mãos de Junior Marques, convida o leitor, pequeno ou grande, a revisitar memórias afetivas da infância, através de relatos repletos de ludicidade, que se passam em um território do campo, imerso na natureza e na simplicidade do existi", afirma ela no texto.



A autora de 34 anos mora no Rio de Janeiro e há 15 anos se inspira na história da sua família materna - e na sua própria infância -, ao evocar o vistoso jambeiro, que mais parece gente, e a transitoriedade do tempo, que nos traz reflexões sobre a nossa relação com o espaço e com o que nele acontece.



Com prefácio de Suélen Emerick, poeta e mentora de escrita, e orelha escrita por Tássia Hallais, mestra em Literatura Brasileira e autora infantojuvenil, o livro caminha por meio de temáticas importantes, como preservação da natureza, letramento, autoestima, pertencimento e família.



“‘Pé de Jambo’ dá nome ao seu primeiro livro publicado em editora. Não por acaso, a árvore é a minha favorita e traz memórias afetivas do meu primeiro lar, a casa do meu vô Bino e vó Márcia, que ficava na Rua Maria Carolina, em Boa Viagem, bairro de Recife/PE”, conta a autora.



Além de se dedicar à escrita infantojuvenil, tendo lançado seu primeiro e-book “Um conto de Natal” de forma independente em 2021, Quel Póvoas também é jornalista, especialista em Literatura Brasileira pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e cursa licenciatura em Letras. A pernambucana escreve desde que se entende por gente e já participou de mais de 10 blogs como autora de crônicas de relacionamento.

O Salão Amarelo do fica na Rua Presidente Domiciano, 195, no Ingá, em Niterói.