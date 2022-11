A atividade aconteceu na Praça da República, no Centro, e faz parte das ações do Novembro Negro que comemora a luta pelo Dia da Consciência Negra. - Divulgação Ascom PMN - Foto: SMDH

A atividade aconteceu na Praça da República, no Centro, e faz parte das ações do Novembro Negro que comemora a luta pelo Dia da Consciência Negra.Divulgação Ascom PMN - Foto: SMDH

Publicado 10/11/2022 09:05

A Prefeitura de Niterói participou, nesta quarta-feira (09), do Ocupa Praça, evento realizado em parceria com a Universidade Federal Fluminense. A Secretaria Municipal de Direitos Humanos (SMDH) realizou o agendamento de pessoas para o serviço de emissão de documentos e também fez orientação sociojurídica da população que esteve no local. A atividade aconteceu na Praça da República, no Centro, e faz parte das ações do Novembro Negro que comemora a luta pelo Dia da Consciência Negra.





O secretário de Direitos Humanos, Rafael Adonis, reforça a importância da aproximação dos serviços com a população.

“É muito importante este tipo de atividade nos espaços públicos da nossa cidade. É nossa missão aproximar cada vez mais os serviços essenciais da Prefeitura para garantir mais dignidade à população em situação de vulnerabilidade social”.





Cerca de 20 pessoas foram agendadas para continuar o atendimento na Casa dos Direitos Humanos. Lucas S., de 19 anos, está em situação de vulnerabilidade social e foi um dos beneficiados com o atendimento oferecido pela equipe da SMDH. Sem documento de identidade, Lucas deseja retomar os estudos, interrompidos no 1º ano do Ensino Médio.





“Essa ação foi uma forma de conhecer o trabalho desenvolvido por vocês, oferecendo a oportunidade de garantir os nossos direitos. Não sabia, por exemplo, que ter minha identidade facilitaria o acesso a tanta coisa. Quero voltar a estudar, ter mais dignidade e aqui a equipe me muito ajudou a ter essa possibilidade”, disse.





As ações acontecem durante todo o mês. No último sábado (5), foi realizada uma roda de conversa sobre a temática: “Há mediação nos conflitos raciais?”, na Sede da Orquestra da Grota, em São Francisco. Participaram cerca de 40 jovens, entre outros convidados.





Atividades da Economia Solidária - Nos dias 28, 29 e 30 de novembro a Casa Paul Singer de Economia Solidária, gerida pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária, vai promover uma exposição e venda de produtos de gastronomia afro brasileira, exibição de curtas metragem, roda de conversa e debates, também em alusão ao Novembro Negro. Não é necessário inscrição prévia para participar.

A Casa Paul Singer fica na Avenida Amaral Peixoto, 901, Centro. As atividades acontecem das 10h às 17h.