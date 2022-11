Os cantores Geraldo Azevedo e Chico Cesar vão estar nas comemorações pelos 449 anos de Niterói. - Ascom PMN - Foto: Marcos Hermes

Publicado 10/11/2022 08:58

As comemorações pelo aniversário de 449 anos de Niterói, organizadas pela Prefeitura de Niterói começam amanhã (sexta, 11/11), em Piratininga, na Região Oceânica da cidade. A festa começa com show de Chico César e Geraldo Azevedo, com Lucas Felix tocando na abertura. No sábado (12), é a vez de Diogo Nogueira subir no palco, com abertura de Inácio Rios, e, no domingo (13) tem a banda Mullatto que vai abrir o show de João Gabriel. Os eventos são gratuitos e vão até o domingo, 27.

Segundo a Prefeitura, no dia 15, a festa vai para o Horto do Fonseca, com show de Bruno Diegues. Amigos da Bamba toca no show de abertura. Do dia 16 a 22 de novembro, a Sala Carlos Couto recebe a exposição Niterói por Elas, com fotografias de Patrícia Grossi, Dominicci Prestrello, Livia Gass, Marianna Rosa, Marcela Viana e Paula Li Causi.

No dia 16, o Theatro Municipal de Niterói recebe o espetáculo “Beatles num Céu de Diamantes”. Nos dias 17 e 18, o Theatro apresenta a Orquestra da Grota e Fernando Rosa, respectivamente.

"A Praia de São Francisco se prepara para receber os Titãs no dia 18, com a banda Oriente tocando na abertura, e, no dia 19, é a vez do grupo Pink Floyd UK fazer a festa no local. Também no dia 19 é a vez de Blues Etílicos e Nanda Moura subirem ao palco do local e, no dia 20, Dylan Triplett & The Simi Brothers se apresentarem no Theatro", informou o Executivo no texto.

Na Cantareira, no dia 20, está programado show com Tereza Cristina, com abertura de Drik Barbosa.

No dia do aniversário da cidade (22), o Theatro Municipal apresentará o show Zé Catimba - 90 anos, com participação de Jorge Aragão, Zé Inácio, Inácio Rios e Mirandinha Sambista.

Para fechar a programação, o Reserva Cultural receberá o Festival Niterói Cervejeiro 450 nos dias 25, 26 e 27 de novembro, com shows de Va’a Surf Band, Dr. Gori, BR 80 e Bilhete Blues.

Niterói Solidária – O evento contará com pontos de arrecadação de alimentos e produtos de higiene e limpeza da campanha Niterói Solidária nos dias de eventos no Theatro Municipal e na Reserva Cultural para ajudar famílias que estão em situação de vulnerabilidade.

Confira na íntegra a programação do aniversário de Niterói - 449 Anos:

11/11 - Piratininga

19h Lucas Felix

21h Chico César e Geraldo Azevedo;



12/11 - Piratininga

19h Inácio Rios

21h Diogo Nogueira;



13/11 - Piratininga

17h30 Mullatto

19h30 João Gabriel;



15/11 - Horto do Fonseca

15h Amigos de Bamba

17h Bruno Diegues;



16/11 - Theatro Municipal de Niterói

19h30 Beatles num Céu de Diamantes

Abertura da exposição "Mostra Niterói por Elas" na Sala Carlos Couto;



17/11 - Theatro Municipal de Niterói

19h30 Orquestra da Grota;



18/11 - Theatro Municipal de Niterói

19h30 Fernando Rosa;



18/11 - Praia de São Francisco

19h Oriente

21h Titãs;



19/11 - Theatro Municipal de Niterói

19h30 Blues Etílicos;



19/11 - Praia de São Francisco

19h30 Pink Floyd UK - The Wall Live;



20/11 - Theatro Municipal de Niterói

19h30 Dylan Triplett & The Simi Brothers;

16 a 22/11 - Sala Carlos Couto

Exposição "Mostra Niterói por Elas";



22/11 - Theatro Municipal de Niterói

18h Zé Katimba 90 anos;



25, 26 e 27/11 - Reserva Cultural

Niterói Cervejeiro 450.