As formações vão acontecer de forma presencial ou virtual.Divulgação Ascom PMN

Publicado 09/11/2022 09:15 | Atualizado 09/11/2022 09:15

As inscrições para as primeiras jornadas de formação do Plano de Capacitação dos Servidores da Prefeitura de Niterói já estão abertas. As chamadas trilhas têm como objetivo desenvolver e aperfeiçoar competências que são essenciais para a melhoria dos serviços públicos prestados no município.

O plano foi elaborado pela Escola de Governo e Gestão (EGG), vinculada à Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (Seplag), a partir das colaborações dos órgãos municipais. As inscrições estão disponíveis no site da EGG: egg.seplag.niteroi.rj.gov.br/plano-de-capacitacao-2022-2023/.



“A capacitação de nossos servidores, por meio da EGG, é fundamental para continuarmos avançando no aprimoramento das competências dos agentes públicos e no desenvolvimento de políticas públicas mais eficazes para a população. Este novo plano foi elaborado pensando nas necessidades dos servidores e, antes mesmo das trilhas serem lançadas, já vêm recebendo elogios de representantes de outros estados e municípios pelo processo participativo e colaborativo de planejamento e desenvolvimento do conteúdo. Será também um momento importante de troca de informações e experiências”, destacou Ellen Benedetti, secretária municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão.



O Plano de Capacitação foi elaborado de maneira colaborativa com os órgãos e entidades do município com o objetivo de entender as competências técnicas, comportamentais e gerenciais necessárias aos servidores em cada área. Foram realizadas entrevistas e oficinas que resultaram em um plano participativo e inovador que terá como foco seis eixos: Gestão Governamental; Ética e Direito Administrativo; Gestão Participativa, Transparência e Foco no Cidadão; Trabalho em Equipe; Liderança e Empatia; e Comunicação.



Segundo as informações, duas jornadas do plano já começaram. A “Embarque na Prefeitura”, obrigatória para diretores e subsecretários e indicada para os demais servidores, tem o objetivo de oferecer conhecimentos essenciais na rotina das lideranças do município. Já as “Certificações das Redes” são direcionadas para os integrantes das redes da Prefeitura de Niterói desenvolverem competências específicas de suas áreas. Neste ano, serão formados os servidores que atuam nas áreas de Planejamento; Processo Eletrônico; Orçamento; Agentes de Contratação; e Controle Interno.



A diretora da Escola de Governo e Gestão (EGG), Isabela de Jesus, ressalta que as formações incluem conhecimentos essenciais para todos os agentes e conceitos específicos de acordo com os níveis e perfis dos servidores. Portanto, sempre existe um plano criado sob medida para os agentes públicos do município.



"Nossa equipe está bastante animada com a abertura das inscrições das primeiras jornadas. Desde a construção do inventário de competências até a escolha dos temas e o desenvolvimento do conteúdo, tudo foi construído de forma colaborativa, envolvendo servidores de diversos setores e órgãos municipais. Temos muito orgulho dessas parcerias e dos frutos colhidos até aqui, que demonstram a força e a potência da Escola de Governo de Niterói e, especialmente, dos servidores da Prefeitura”, enfatizou Isabela.





Aos interessados serão lançadas, também, Trilhas de Capacitação para que os agentes municipais possam aprofundar competências em temas relacionados a Direito Administrativo e Processual e Sistemas da Prefeitura (2023) e Liderança para o Futuro e Gestão Mão na Massa (2023). Além disso, o plano conta com Formações Livres, o que inclui cursos, oficinas e seminários para todos os agentes municipais. Em 2023, também serão formados os integrantes das redes de Tecnologia (TIC); EGPs Setoriais; Governo Digital e Atendimento ao Cidadão; Transparência; e Avaliação de Políticas Públicas.



As formações vão acontecer de forma presencial ou virtual, intermediadas pela Plataforma EGG. Poderão ocorrer em três formatos: Cursos, Oficinas e Seminários. Mais informações sobre o Plano de Capacitação estão disponíveis no site do EGG: egg.seplag.niteroi.rj.gov.br/plano-de-capacitacao-2022-2023/.