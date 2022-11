ose","description":"Para receber a imunização é preciso ter o intervalo maior de 10 meses da última dose","url":"https:\/\/odia.ig.com.br\/niteroi\/2022\/11\/6519952-niteroi-inicia-aplicacao-da-quinta-dose-da-vacina-contra-a-covid-19.html ","articleBody":"A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói divulgou que vai iniciar nesta quarta-feira (09) a aplicação da terceira dose de reforço – ou seja, a quinta dose – da vacina contra a Covid-19 para pessoas a partir de 18 anos. Para receber a dose da imunização é necessário o intervalo de 10 meses ou mais da segunda dose de reforço (quarta dose).O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, alerta sobre a importância de manter a vacinação em dia e seguir algumas medidas de proteção.“A imunização contra a Covid-19 é fundamental para a população. Seguimos monitorando o cenário da doença na cidade e reforçamos a necessidade de atenção às medidas sanitárias, como uso de máscara pelos grupos de risco (idosos, gestantes e pessoas com morbidade), em caso de qualquer sintoma gripal e em unidades de saúde. Mantenha a vacinação atualizada e, em caso de sintomas, procure uma unidade de saúde para realização do teste”, afirma o secretário.Niterói continua em repescagem contínua para a segunda dose de reforço de pessoas com 18 anos ou mais. A terceira dose é destinada para adolescentes de 12 a 17 anos, com intervalo de quatro meses da segunda dose. O município ainda mantém vacinas para aplicação da primeira e segunda doses em crianças entre 5 a 11 anos, adolescentes de 12 a 17 anos e pessoas a partir de 18 anos.Para receber a dose da vacina é necessário apresentar carteira de identidade, CPF e comprovante das doses anteriores. Para crianças e adolescentes é necessário a presença do responsável legal.No momento está suspensa a vacinação da primeira dose contra a Covid-19 das crianças de 3 e 4 anos de idade. O município não recebeu do Ministério da Saúde repasse da CoronaVac, zerando o estoque. A imunização será retomada para esse público-alvo assim que novas doses forem entregues. A segunda dose segue normalmente.De acordo com a Secretaria de Saúde de Niterói, em relação à cobertura vacinal, considerando a população a partir de 12 anos: 26,4% receberam a 2ª dose de reforço; 71,1% já receberam a 1ª dose de reforço; 99,6% foram vacinados com 2ª dose ou dose única e 100% com 1ª dose. Quanto à população a partir de 60 anos: a cobertura da 2ª dose de reforço está em 65,4% e da 1ª dose de reforço em 100%. Considerando crianças de 3 a 11 anos: a cobertura da 1ª dose está em 62,4% e da 2ª dose em 44,6%.A Secretaria Municipal de Saúde segue monitorando o cenário da Covid-19 na cidade. Devido às ondas de frente fria e aumento dos casos em alguns países da Europa e nos EUA, a Secretaria reforça a necessidade de atenção às medidas sanitárias, como uso de máscara pelos grupos de risco (idosos, gestantes e pessoas com morbidade), em caso de qualquer sintoma gripal e em unidades de saúde, além de manter as mãos higienizadas. Confirma as Policlínicas que estão atendendo:Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s\/nº – Vital Brazil.Policlínica Dr. João da Silva Vizella – Rua Luiz Palmier, 726 – Barreto.Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva – Avenida Jansen de Melo, s\/nº – São Lourenço.Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111– Piratininga.Policlínica Regional Doutor Renato Silva – Avenida João Brasil, s\/nº, Engenhoca.Policlínica Regional do Fonseca Dr Guilherme Taylor March - Rua Desembargador Lima Castro, 238 - FonsecaPoliclínica Regional de Itaipu – Est. Engenho do Mato s\/nº – ItaipuPoliclínica Regional do Largo da Batalha – Rua Ver. Armando Ferreira, 30 – Largo da BatalhaNovo Ponto em Jurujuba – Av. Carlos Ermelindo Marins s\/nº – Jurujuba (em frente ao Colégio Estadual Fernando Magalhães)Unidades Básicas de Saúde (UBS): Morro do Estado, Santa Bárbara, Engenhoca. Médico de Família da Grota I, Grota II, Ilha da Conceição, Leopoldina, Teixeira de Freitas, Vila Ipiranga, Jurujuba, Várzea das Moças, Alarico, Atalaia, Cafubá I, Cafubá III, Cantagalo, Caramujo, Coronel Leôncio, Jonathas Botelho, Maceió, Marítimos, Martins Torres, Maruí, Matapaca, Boa Vista, Preventório II, Sapê, Souza Soares, Viçoso Jardim, Viradouro, Badu, Vital Brazil, Jacaré e Engenho do Mato.","mainEntityOfPage":"https:\/\/odia.ig.com.br\/niteroi\/2022\/11\/6519952-niteroi-inicia-aplicacao-da-quinta-dose-da-vacina-contra-a-covid-19.html","keywords":"Vacinação, Imunização, Covid-19","articleSection":"Niterói","image":{"url":"https:\/\/odia.ig.com.br\/_midias\/jpg\/2022\/11\/09\/1200x750\/1_bea_3838-27010437.jpg","@type":"ImageObject"},"datePublished":"2022-11-09T09:01:00-02:00","dateModified":"2022-11-09T09:01:00-02:00"}