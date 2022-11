Danilo Cézar disse que estar em 2023 na Marquês de Sapucaí é a realização de um sonho. - Divulgação

Publicado 09/11/2022 08:52

A Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, que vai desfilar pela série Ouro, na Marquês de Sapucaí, escolheu Danilo Cézar para ser a voz oficial no Carnaval de 2023. O nome, selecionado pela Diretoria do Agremiação, foi anunciado devido ao fato de que Danilo coleciona diversos prêmios no carnaval capixaba, onde atualmente também é intérprete oficial da Unidos de Jucutuquara.

No Rio de Janeiro, fará sua estreia na Sapucaí junto da caçulinha da Série Ouro. Danilo canta no carnaval do Espírito Santo desde 2010 e tem passagens pela Pega No Samba, Novo Império e Unidos da Piedade.

"Quero agradecer ao Presidente Hugo e toda sua diretoria pela confiança no meu trabalho. Estar em 2023 na Marquês de Sapucaí é a realização de um sonho", revela Danilo.



Com o enredo "O Carnaval da Vitória", o Acadêmicos de Niterói será a sexta escola a desfilar na Marquês de Sapucaí, pela Série Ouro, no dia 17 de fevereiro, sexta-feira de carnaval. A escola já anunciou o carnavalesco André Rodrigues e o mestre de Bateria Demetrius em sua equipe, que será comandada pelo presidente Hugo Junior.