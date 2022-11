O município não recebeu do Ministério da Saúde repasse da Coronavac, zerando o estoque. - Ascom Prefeitura de Niterói - Foto: Bruno Eduardo Alves

O município não recebeu do Ministério da Saúde repasse da Coronavac, zerando o estoque.Ascom Prefeitura de Niterói - Foto: Bruno Eduardo Alves

Publicado 08/11/2022 10:08

A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói suspendeu, a partir de ontem (segunda-feira, 07), a vacinação da primeira dose contra a Covid-19 das crianças de 3 e 4 anos de idade. O município não recebeu do Ministério da Saúde repasse da Coronavac, zerando o estoque. A imunização será retomada para esse público-alvo assim que novas doses forem entregues. A segunda dose segue normalmente.

"Niterói continua em repescagem contínua para a segunda dose de reforço de pessoas com 18 anos ou mais. A terceira dose é destinada para adolescentes de 12 a 17 anos, com intervalo de quatro meses da segunda dose. O município ainda mantém vacinas para aplicação da primeira e segunda doses em crianças entre 5 a 11 anos, adolescentes de 12 a 17 anos e pessoas a partir de 18 anos", informou a Prefeitura no texto.

Para receber a dose da vacina é necessário apresentar carteira de identidade, CPF e comprovante das doses anteriores. Para crianças e adolescentes é necessário a presença do responsável legal.

Confira as policlínicas que fazem o atendimento:

Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.

Policlínica Dr. João da Silva Vizella – Rua Luiz Palmier, 726 – Barreto.

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva – Avenida Jansen de Melo, s/nº – São Lourenço.

Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111– Piratininga.

Policlínica Regional Doutor Renato Silva – Avenida João Brasil, s/nº, Engenhoca.

Policlínica Regional do Fonseca Dr Guilherme Taylor March - Rua Desembargador Lima Castro, 238 - Fonseca

Policlínica Regional de Itaipu – Est. Engenho do Mato s/nº – Itaipu

Policlínica Regional do Largo da Batalha – Rua Ver. Armando Ferreira, 30 – Largo da Batalha

Novo Ponto em Jurujuba – Av. Carlos Ermelindo Marins s/nº – Jurujuba (em frente ao Colégio Estadual Fernando Magalhães)

Unidades Básicas de Saúde (UBS): Morro do Estado, Santa Bárbara, Engenhoca.