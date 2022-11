O secretário de Participação Social, Anderson Pipico, com Thiago Gomes, aluno do Projeto Qualificar de Reinserção Social. - Divulgação

O secretário de Participação Social, Anderson Pipico, com Thiago Gomes, aluno do Projeto Qualificar de Reinserção Social.Divulgação

Publicado 08/11/2022 10:41

O secretário municipal de Participação Social de Niterói, Anderson Pipico, visitou nesta semana o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), no Barreto, onde em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) e a Secretaria Municipal de Assistência Social e a Secretaria de Participação Social, vai desenvolver mais um projeto de reinserção social no mercado de trabalho.

Trata-se do Projeto Qualificar, onde jovens e adultos aprendem um profissão e se preparam para o mercado de trabalho. Segundo Pipico, a ideia é oferecer 300 vagas de cursos gratuitos de qualificação profissional possibilitando assim a essas pessoas a qualificação para o acesso ao mercado de trabalho.

"Com isso, atenderemos demandas com a da Coordenadoria de políticas para mulher (Codim), por exemplo, com pessoas oriundas dos equipamentos que acompanham pessoas em situação de rua e demandas espontânea recebidas pela Secretaria de Participação Social, esse trabalho e coordenado pelo grande parceiro padre Pedro Maciel", afirmou o secretário de Participação Social de Niterói.

Ele disse que está muito feliz com o novo projeto, que é fruto de parcerias. "Agradeço muito o secretário de Assistência Social e Economia Solidária, Elton Teixeira, a coordenadora da Codim, Fernanda Sixel, e ao secretário de Comunicação da Prefeitura, Leonardo Caldeira. Graças a eles, identificamos uma grande demanda tanto nos equipamentos da assistência quanto nos da Codim em relação a pessoas que precisavam de qualificação e capacitação para ingressar no mercado de trabalho", disse o secretário de Participação Social.

Pipico disse ainda que o projeto foi construído através de uma contra partida do Programa Niterói Jovem Ecosocial.

"A Firjan oferece a qualificação profissional e nós garantimos o transporte dos alunos o que facilita o acesso e contribui para o aumento da adesão aos cursos. Nosso objetivo é conseguir qualificar o máximo de alunos, nesse projeto que sou o gerente e ainda tem o coordenador Pedro Maciel, mas que foi construído coletivamente", pontuou Pipico.