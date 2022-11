O Programa já movimentou mais de R$ 82 milhões na economia da cidade e beneficia cerca de 31 mil famílias em situação de vulnerabilidade social. - Ascom PMN - Foto: Bruno Eduardo Alves

Publicado 11/11/2022 09:03

A Prefeitura de Niterói realiza nesta sexta-feira (11) mais um crédito da Moeda Social Arariboia, referente ao mês de novembro. O programa, gerido pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária, já movimentou mais de R$ 82 milhões na economia da cidade e beneficia cerca de 31 mil famílias em situação de vulnerabilidade social.



Em dezembro, o programa fará um ano desde o lançamento. Com um investimento anual de R$ 135 milhões, a Prefeitura fará seu 11º crédito este mês. A moeda beneficia famílias que estão cadastradas no CadÚnico e que fazem parte do recorte de renda que as classifica como em situação de vulnerabilidade ou extrema vulnerabilidade. Em Niterói, mais de 100 mil niteroienses são beneficiados pelo programa.



O valor do benefício varia conforme o número de membros da família. O valor inicial, para o primeiro membro, é de R$ 250. A partir daí, cada membro recebe R$ 90 até mais cinco pessoas, totalizando 6 integrantes de uma mesma família, com valor máximo de R$ 700, para famílias com seis membros.

A Arariboia é a moeda alternativa para realização de transações econômicas sem utilização ou conversão por dinheiro com o objetivo de fazer girar e desenvolver a economia local.



As moedas sociais cumprem um papel fundamental no desenvolvimento das comunidades já que permitem a criação de um mercado complementar e oferecem a possibilidade de se produzir e consumir dentro de um bairro ou município.

Atualmente, mais de 4.500 estabelecimentos estão cadastrados e já realizaram transações em Arariboia, movimentando as vendas e o comércio. Com a Moeda Social, ganha o usuário que tem uma renda para suas necessidades básicas, como alimentação e farmácia, e o comerciante, que vê na moeda uma forma de ampliar sua receita.