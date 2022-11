A chamada pública é uma iniciativa da Prefeitura de Niterói. - Divulgação

Publicado 10/11/2022 11:09

Com o objetivo de contemplar projetos artístico-culturais voltados para a saúde da população, o Edital Saúde e Cultura está com inscrições abertas até às 18h da próxima segunda-feira (14). A chamada pública é uma iniciativa da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Fundação Municipal de Saúde (FMS), Fundação Estatal de Saúde (FeSaúde) e da Secretaria Municipal das Culturas (SMC).



Podem participar pessoas jurídicas (incluindo MEI), com ou sem fins lucrativos, sediadas no município de Niterói há pelo menos um ano, com finalidade de atividade artística e/ou cultural.

Os projetos devem se encaixar em dois eixos principais: Saúde Mental e Prevenção e Promoção da Saúde, e em quatro categorias: produção cênica em áreas públicas, intervenções urbanas de grafite/artes visuais, ações de rodas de rima e projetos de formato livre, entre outros critérios estabelecidos no edital.



Setenta propostas serão selecionadas. Com um investimento de R$ 700 mil, cada projeto deverá receber R$ 10 mil, e o objetivo é investir em projetos culturais voltados para a saúde da população.

Podem se inscrever diversas expressões artísticas, que dialoguem com o tema da saúde, como: teatro, dança, instalações, performances, entre outros.