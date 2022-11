O evento contou com as presenças de gestores de praias e marinas, secretários de Meio Ambiente e representantes de prefeituras de diversas partes do país. - Ascom PMN - Foto: Alex Ramos

O evento contou com as presenças de gestores de praias e marinas, secretários de Meio Ambiente e representantes de prefeituras de diversas partes do país.Ascom PMN - Foto: Alex Ramos

Publicado 12/11/2022 08:52 | Atualizado 12/11/2022 08:59

A Praia do Sossego, na Região Oceânica de Niterói, recebeu pela segunda vez o prêmio Bandeira Azul, que é dado às praias e marinas que se destacam, entre outras coisas, por boas práticas ambientais. Niterói, além de premiada, foi a anfitriã da cerimônia que recebeu presencialmente todos os premiados do ano.

O evento foi realizado nesta sexta-feira (11), no Guarderya Beach Club, em Jurujuba e contou com as presenças de gestores de praias e marinas, secretários de Meio Ambiente e representantes de prefeituras de diversas partes do país.



Além de Niterói, outras 28 praias e 11 marinas também receberam a certificação para a temporada 2022/2023.



A implantação da infraestrutura foi fundamental para a primeira premiação da Praia do Sossego, no ano passado. Este ano, as ações de educação ambiental desenvolvidas de forma periódica pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente contribuíram ainda mais para a nova certificação.



Entre as atividades desenvolvidas estão práticas educativas abordando temas como gestão de resíduos, consumo de plástico de uso único (descartáveis) e poluição do ambiente marinho junto a estudantes das escolas da rede municipal; capacitação dos funcionários da Prefeitura de Niterói para gestão ambiental local; instalação de placas educativas com informações sobre a fauna local, com o objetivo de torná-la conhecida e sensibilizar a comunidade para a importância de sua preservação.



A Secretaria de Meio Ambiente também promoveu a divulgação, nas mídias sociais, de informações sobre a Praia do Sossego, incluindo a fauna e flora locais, e o importante papel ecológico da praia como parte do Parque Natural Municipal de Niterói (PARNIT), com o objetivo de torná-la conhecida e assim promover o uso sustentável para recreação e turismo.



Representando o prefeito Axel Grael, a chefe de gabinete da Prefeitura de Niterói, Mariane Thamsten, destacou que o prêmio chega em um momento em que a cidade avança cada vez mais em ações sustentáveis e de proteção ambiental, sendo os projetos e iniciativas reconhecidos no exterior.



“Tenho muita honra de hoje representar o prefeito neste evento pois sabemos dos esforços empreendidos e quando o município está levando entre outras coisas uma mensagem muito importante durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Clima (COP-27), no Egito,sobre a importância das cidades nas ações de resiliência e na luta pela mitigação das emissões de carbono. Niterói vem cumprindo o seu papel e a praia do sossego é um exemplo de que é possível fazer um turismo sustentável até como forma de preservação", observou Mariane.



Para o secretário de Meio Ambiente de Niterói, Rafael Robertson, receber novamente a Bandeira Azul, ao lado de praias de diversas regiões do Brasil, é o reconhecimento de que a Prefeitura de Niterói fez a gestão sustentável deste paraíso da cidade no último ano. Ele também destaca a importância de Niterói receber a cerimônia nacional de premiação.



“Vamos seguir investindo em melhorias de infraestrutura turística, acessibilidade, restauração ecológica e educação ambiental na Praia do Sossego. Estamos muito honrados de receber em Niterói os representantes dos municípios brasileiros que se destacaram na gestão sustentável de praias e marinas. A nossa expectativa é realizar um evento memorável, com a reunião de cidades que investem em políticas públicas nas áreas de preservação e educação ambiental e como isso deixam um legado para as futuras gerações”, afirma Robertson.



A Praia do Sossego vai renovar o selo ambiental após avaliação do Júri Internacional, realizada em setembro na sede da Foundation for Environment Education, em Copenhagen, Dinamarca. A bela faixa de areia localizada entre as praias de Piratininga e Camboinhas foi a primeira da cidade a ser premiada com a Bandeira Azul na temporada 2021/2022, após receber melhorias e obras de infraestrutura que aprimoraram a gestão do local e facilitaram o acesso de visitantes.



No Estado do Rio de Janeiro, além da Praia do Sossego, mais três praias serão certificadas com a Bandeira Azul, são elas: Praia do Peró, em Cabo Frio (renovação); Praia de Itaúna, em Saquarema (primeira temporada); e a Praia do Forno, em Búzios (primeira temporada).



Em 2022, o Júri Internacional do Programa Bandeira Azul foi composto por representantes da FEE – Foundation for Environmental Education; UNE – United Nations Environment; UNWTO – United Nations World Tourism Organization; WHO – World Health Organization; IUCN – International Union for Conservation of Nature; EUCC – European Union for Coastal Conservation; ILS – International Lifesaving Federation; ICOMIA – International Council of Marine Industry Associations; EEA – European Environment Agency; UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization; WCA – World Cetacean Alliance e ENAT – European Network for Accessible Tourism.



Presidente do comitê do juri, Ricardo Haponiu destacou a importância do evento ter acontecido presencialmente como forma de reforçar e incentivar ainda mais a sustentabilidade e os esforços constantes que todos devem ter para a preservação.