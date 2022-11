A escritora Luciane Mello vai contar sua história como conselheira tutelar em Niterói. - Divulgação

Publicado 14/11/2022 08:20

A Câmara dos Vereadores de Niterói vai ser o espaço escolhido para o lançamento do livro: "Conselheira por Amor" da escritora Luciane Mello, na próxima quarta-feira (16/11), às 18h. A obra conta a experiência da autora durante o período que foi conselheira tutelar, em Niterói e fatos marcantes que ocorreram na sua trajetória como terapeuta de dependentes químicos.

Segundo as informações, para marcar o lançamento, haverá uma mesa redonda sobre temas relacionados a comportamento, direitos da Mulher e a importância de dialogar. O debate contará com a participação da coordenadora de Políticas e Direitos das Mulheres (Codim) da Prefeitura de Niterói, Fernanda Sixel.

A ocasião vai contar ainda com a participação psicólogo clínico, diretor do Instituto e Clínica Grupo Alívio (Em Trânsito), Alexandre Brito; da terapeuta especialista em Inteligência Emocional e Analista Comportamental, Isabel Lopes; do cantor, compositor, escritor e poeta, Sérgio Lopes e da professora da Rede de Educação de Niterói e pesquisadora, Silvana Moreno.

O evento acontece a partir das 18h, no salão nobre da Câmara dos Vereadores - Avenida Ernani do Amaral Peixoto, 625- Centro. Informações pelo telefone: (21) 99162-3296.