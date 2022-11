O prefeito de Niterói, Axel Grael, fez um balanço da gestão municipal. - Ascom PMN - Foto: Luciana Carneiro

Publicado 23/11/2022 07:55

A cidade de Niterói chega aos seus 449 anos de olho no futuro. Na verdade, um futuro próximo com a perspectiva de avanços significativos na retomada das atividades econômicas depois da pandemia da Covid-19.

Dentro dessa perspectiva o prefeito Axel Grael faz um balanço da gestão municipal e destaca que Niterói está pronta para um ciclo de desenvolvimento econômico com geração de trabalho e renda, melhoria da qualidade de vida da população e redução das desigualdades sociais. Como exemplo, o prefeito cita o Plano Niterói 450, o maior conjunto de investimentos em infraestrutura da história da cidade: são mais de R$ 2 bilhões que estão sendo aplicados em obras e outras iniciativas até o fim de 2024.

Ao mesmo tempo, Axel Grael ressalta que é prioridade da Prefeitura é prestar cada vez mais serviços de qualidade para a população. Para isso, a aposta é na digitalização da Prefeitura. O prefeito lembra que Niterói é referência de gestão pública eficiente e transparente, e que a cidade vai buscar sempre ocupar uma posição de protagonismo regional e nacional.

O Dia: Quais são os maiores desafios de Niterói no momento em que a cidade completa 449 anos?



Axel Grael: Passamos por uma etapa muito difícil e desafiadora que foi a pandemia, que tragicamente tirou tantas vidas no mundo e que ainda não acabou. No entanto, Niterói tomou as medidas corretas desde o início da Covid-19, ainda no governo Rodrigo Neves. Em razão disso, estamos em uma situação mais controlada hoje. A cidade foi uma das primeiras a realizar ações duras mas necessárias para salvar vidas em 2020. Avançamos na vacinação.

Abrimos o primeiro hospital especializado em pacientes com Covid-19 e que, recentemente, foi integrado à rede municipal de Saúde. Demos apoio financeiro a pessoas e empresas para evitar a estagnação da economia e garantir empregos. Depois de tudo isso, o momento agora é de consolidar a recuperação das atividades econômicas, com a geração de mais postos de trabalho para melhorar a renda da população de Niterói. Temos que fazer com que a cidade seja atraente para novos investimentos de acordo com as vocações da cidade. É tempo de lembrar o que já superamos, celebrar o que conquistamos até aqui e trabalhar muito para fazer o que ainda precisa ser feito.



O Dia: De que forma a Prefeitura pode ser um agente ativo para o desenvolvimento econômico de Niterói neste processo de reaquecimento das atividades produtivas?

Axel Grael: É importante deixar claro que, para a Prefeitura de Niterói, desenvolvimento econômico não pode se dissociar de desenvolvimento social e de redução das desigualdades. Os frutos do reaquecimento da economia não podem beneficiar somente uma parcela da população, mas devem representar conquistas e melhoria da qualidade de vida para todos os moradores da cidade.

Estes princípios estão presentes no Plano Estratégico Niterói Que Queremos que, desde 2013, é uma espécie de bússola para orientar as ações da Prefeitura agora e também pensando no futuro. Temos conquistado avanços significativos em todas as áreas como, por exemplo, Saúde, Educação, Mobilidade Urbana e Resiliência Climática, entre tantas outras. Uma cidade estruturada, com uma gestão fiscal responsável e eficiente, tem mais condições de fazer investimentos relevantes para a população.

Neste sentido, lançamos o Plano Niterói 450. Para marcar o aniversário de 450 anos da cidade em 2023, lançamos o maior conjunto de investimentos públicos da história do munícipio. Até o fim de 2024, serão mais de R$ 2 bilhões em obras de infraestrutura, contenção de encostas, sustentabilidade, além de ações para a Cultura, Esporte e para combater as injustiças sociais. São sete eixos de aplicação destes investimentos: Saúde, Educação, Centro, Zona Norte, Comunidades, Sustentabilidade e Clima/Resiliência. Tenho certeza de que, daqui a dois anos, teremos uma Niterói ainda mais sustentável, com mais justiça social, educação, saúde e oportunidades para a população.



O Dia: De várias maneiras, a Prefeitura está em contato direto com a população de forma permanente. O que Niterói está fazendo para aprimorar os serviços públicos prestados aos niteroienses?



Axel Grael: Trabalhamos incansavelmente para a Prefeitura estar presente no dia a dia dos moradores de Niterói com o objetivo de responder às demandas e necessidades das pessoas da forma mais ágil e eficiente possível. O poder público precisa estar perto do cidadão. Uma forma de tornar os serviços mais rápidos e bem executados é avançar na digitalização da Prefeitura.

Investimos e apostamos muito no uso da tecnologia para atendermos melhor as pessoas. Criamos o “Portal de Serviços”, um ambiente digital que reúne informações sobre centenas de serviços prestados ao cidadão pela administração municipal. Estes serviços estavam dispersos, o que tornava a vida do cidadão mais difícil para resolver questão que envolvem a Prefeitura.

No site e aplicativo do “Portal de Serviços”, a população pode, por exemplo, emitir a segunda via do IPTU e solicitar poda de árvores. A tecnologia precisa estar a serviço da administração pública. Estamos investindo neste processo de informatização para melhorar a experiência do cidadão na demanda por serviços da Prefeitura. Temos outras ações como o Processo Eletrônico, que faz parte da estratégia de transformação digital da Prefeitura. Até agora, são cerca de 6 mil processos administrativos tramitados em meio digital desde o início da implantação do Processo Eletrônico em novembro de 2021.

A previsão é de que, no final de 2023, 60% de todos os processos administrativos municipais estejam tramitando em meio digital. A meta é que 100% dos processos sejam executados eletronicamente até 2024. Quando estiver totalmente implantado, o Processo Eletrônico vai proporcionar, por ano, uma economia de R$ 1 milhão e de 25 toneladas de papel.



O Dia: O senhor falou anteriormente em vocações da cidade de Niterói. Quais são elas?

Axel Grael: Niterói tem muitas vocações, mas gostaria de destacar uma em particular que é o turismo. Por meio da Neltur, temos investido muito na divulgação da cidade com suas belezas naturais com prioridade para o ecoturismo. Inclusive para pessoas com dificuldade de locomoção e deficiências visual e auditiva como o Ecotur Barreiras, que acontece no Parque Rural do Engenho do Mato, e no Parque da Cidade com a “Trilha dos Platôs”.

Temos circuitos turísticos para ciclistas e acabamos de inaugurar o Circuito Turístico e Cultural Paulo Gustavo, que homenageia esse grande artista da nossa cidade. Em breve, vamos entregar para a população o Parque Orla Piratininga Alfredo Sirkis (POP), que é um sonho de muitos anos. O primeiro sistema de jardins filtrantes já está em funcionamento. Outros dois sistemas estão previstos.

Os jardins filtram as impurezas das águas pluviais e das três principais bacias hidrográficas que desaguam na Lagoa de Piratininga. Estamos vendo os equipamentos implantados que nos ajudarão a despoluir a Lagoa de Piratininga e a Lagoa de Itaipu. É uma solução inovadora, segura e eficiente. Vemos como a água chega nesse sistema e como ela sai pra Lagoa de Piratininga já completamente limpa e com qualidade melhor.

Além dos jardins filtrantes, o Parque Orla Piratininga terá quatro píeres de contemplação e seis de pesca, 10.6 km de ciclovia que se integrará ao Sistema Cicloviário da Região Oceânica, 17 áreas de lazer, 3 mirantes e um centro ecocultural voltado para educação ambiental. O Parque Orla é apenas um exemplo do potencial de Niterói de atrair e manter turistas na cidade. Temos também vocação para empreender em tecnologia e inovação; além da Cultura e do Esporte. Nosso trabalho é para que a cidade alcance toda a sua potencialidade.



O Dia: Como Niterói se posiciona hoje como cidade em nível estadual e também em nível nacional?

Axel Grael: Niterói hoje é uma cidade que conquistou reconhecimento nacional e até internacional em razão da gestão pública profissional e eficiente. Tudo começou em 2013, ainda na gestão Rodrigo Neves. Vamos completar no ano que vem 10 anos dessa filosofia de trabalho de sempre ter um projeto e fazer tudo com planejamento.

A cidade já ganhou prêmios e está nas primeiras posições em Gestão pela Firjan (Federação das Indústrias do Rio) e em Transparência pelo Ministério Público Federal e pela Controladoria Geral da União. Estamos na primeira colocação em saneamento no estado do Rio e, recentemente, conquistamos cinco das seis categorias do Prêmio Cidades Excelentes, concedido pela Rede Bandeirantes. Também conquistamos a etapa nacional da XI Edição do Prêmio Sebrae na categoria “Cidades Empreendedoras”. Essa premiação foi um reconhecimento a cidades que implantaram projetos com resultados comprovados com foco no desenvolvimento de pequenos negócios.

Foi a primeira vez que Niterói conquistou o prêmio nacional do Sebrae. Esses prêmios comprovam a importância de ter projeto de governo e um norte bem desenhado para nossa cidade. Temos feito ainda um forte trabalho de divulgação da cidade no país e no exterior. Recentemente, estive na COP 27, no Egito, como prefeito representante das 500 maiores cidades do Brasil. De lá, fui para Genebra, na Suíça, para falar sobre Direitos Humanos na ONU.

Compartilhei as ações pioneiras que a cidade tem buscado tanto na sustentabilidade como na inclusão social. É gratificante perceber que o interesse pelas nossas ações é grande no Brasil e no exterior. Portanto, diante do cenário que hoje se apresenta, é possível afirmar que Niterói está preparada para avançar ainda mais para se tornar uma cidade com ótima qualidade de vida para os seus moradores, com oportunidades para todos e com desenvolvimento econômico e justiça social.