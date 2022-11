Na foto: Jorge Pontes, André Jorio, Rafael Carvalho, Angelo Coutinho, Marcelo Mendes, Felipe Campelo, Franciane barbosa, Ricardo Voivodic, Angelo Augusto, Beatriz Verçosa, Lukas Santos, Cláudio Araújo. - Divulgação - Foto: Ulisses Franceschi

Na foto: Jorge Pontes, André Jorio, Rafael Carvalho, Angelo Coutinho, Marcelo Mendes, Felipe Campelo, Franciane barbosa, Ricardo Voivodic, Angelo Augusto, Beatriz Verçosa, Lukas Santos, Cláudio Araújo. Divulgação - Foto: Ulisses Franceschi

Publicado 22/11/2022 08:59 | Atualizado 22/11/2022 09:03

O livro: Parque Estadual da Serra da Tiririca: 30 anos foi lançado na última semana (17/11) e seu sucesso foi comemorado pela editora, incentivador, amigos e personalidades de Niterói. A obra muito aguardada reconta as três décadas de criação desta importante unidade de conservação de proteção integral, que foi a primeira do país fruto de iniciativa popular.



"Pensada de forma especial e diferenciada, ilustrada com fotografias estupendas de diversos fotógrafos, com a participação especial do renomado fotógrafo Antônio Schumacher, a obra descreve todo o processo de luta de ambientalistas, moradores da região, biólogos e movimentos sociais locais para proteger o Parque Estadual da Serra da Tiririca (Peset), que é um dos últimos remanescentes de Mata Atlântica do estado do Rio de Janeiro — o que o torna um patrimônio natural brasileiro, reconhecido internacionalmente pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco), que o intitulou Reserva Mundial da Biosfera", afirma a produção no texto.



O evento, reuniu autoridades, personalidades e formadores de opinião, como o representante da Prefeitura de Niterói, o secretário do Municipal do Clima, Luciano Paez. O presidente do Instituto Estadual do Ambiente (Inea/RJ), Philipe Campello também marcou presença.

O gestor de Sustentabilidade da Concessionária que apoiou o livro, Silvio Souza; o atual gestor do Peset, Ricardo Augusto de Almeida Voivodic; o ex-gestor do Parque, Leandro Augusto da Silva, entre outros, estiveram na ocasião na sede da administradora da Ponte Rio-Niterói. O projeto foi realizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura de Niterói, tendo como única incentivadora a Concessionária. "O que tornou possível a concretização deste projeto tão especial para a cidade de Niterói", disse a editora na nota, que foi além e comemorou a sua sétima publicação.

"O projeto possui alta qualidade gráfica e responsabilidade social, características presentes em todos os produtos culturais da empresa e que se tornaram a sua marca registrada. Com uma tiragem de 1000 exemplares impressos, o projeto engloba, além dos meios de acessibilidade para inclusão, também tem o acesso à leitura democratizado, por meio da distribuição gratuita de 20% dos exemplares impressos para bibliotecas, escolas e universidades públicas, além da hospedagem em página aberta na internet para leitura e download gratuitos", realçou a editora no texto.



“Um dos principais objetivos do livro, além de apresentar o Peset para quem não o conhece, é ensinar os visitantes como lidar com o meio ambiente de forma saudável e segura para ambas as partes, respeitando a natureza e desfrutando do melhor que ela pode oferecer”, disse Franciane Barbosa, idealizadora e coordenadora da obra.