Os policiais militares encontraram duas pistolas 9mm, munições; drogas; R$ 40,00 em dinheiro e um rádio transmissor.Divulgação

Publicado 21/11/2022 20:08 | Atualizado 21/11/2022 20:12

Quatro jovens foram baleados e presos com drogas nesta segunda-feira (21), na Rua Guilhermina Bastos, na Comunidade da Cocada, no Badu, em Niterói. Para evitar rondas policiais na localidade onde se encontravam, eles estavam fazendo uma barricada na rua.



A ocorrência foi registrada entre 10h às 16h50min. Os policiais militares do Grupamento de Ações Táticas (GAT) realizavam rondas pela Estrada Caetano Monteiro, quando foram avisados por pessoas que passavam no local que supostos traficantes armados estavam fazendo barricadas. Os obstáculos tinham o objetivo de dificultar o acesso da PM ao local.

Flagrante

Os policiais militares de imediato foram ao local e conseguiram identificar os jovens que ao avistarem a tropa da PM iniciaram um intenso confronto. Após o cessar dos disparos a polícia encontrou quatro elementos baleados que foram socorridos para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heal).

Os acusados foram identificados como Carlos Davi Muniz Aragão, de 19 anos, Yago Custódio Martins, de 22 anos, (único a ter anotações criminais por tráfico de drogas), Yago Maximiano de Souza, de 18 anos, além de R. P. B., de 17 anos.

Os policiais militares encontraram duas pistolas 9mm e 18 munições; um carregador alongado; 230 petecas de maconha (1.350g); 262 pinos de cocaína (120g); 30 invólucros de skank (14g); 20 pedras de crack (8g); R$ 40,00 em dinheiro e um rádio transmissor.